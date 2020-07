dV Giochi: le novità in arrivo a fine 2020

Oltre ai già annunciati Robbi Robot, La mia Prima Avventura – Missione nello spazio e Viaggio nella terra del sole, Nel Regno di Fabulantica e Il Ballo in Maschera delle Coccinelle, dV Giochi ha annunciato l’arrivo di un’altra serie di giochi per la stagione autunnale 2020.

Vediamo nel dettaglio le nuove uscite di dV Giochi, previste per l’autunno 2020:

Undo – 600 secondi & Spedizione senza ritorno

La serie Undo, dove si impersonano i cosiddetti “tessitori del destino”, si arricchisce di due nuove espansioni, pronte a portarci nuovamente nei panni di intrepidi agenti temporali.

La prima, 600 secondi, è ambientata nella notte di Capodanno, nella città di Los Angeles, dove ci si troverà sulla cima di un grattacielo, sulla quale vi è una vittima e una bomba pronta ad esplodere. Riusciranno i giocatori a districarsi tra la miriade di cavi e a non trasformare il primo giorno dell’anno in un disastro?

La seconda, Spedizione senza ritorno, si apre con la morte di sette membri di una spedizione alpina, diretti verso l’Himalaya. In questa occasione, a differenza del solito, i giocatori dovranno trovare il modo di impedire la morte di ogni membro.

Da un’idea di: Lukas Zach e Michael Palm

Lukas Zach e Michael Palm Illustrazioni: Lea Fröhlich e Lisa Lenz

Lea Fröhlich e Lisa Lenz N. giocatori: 1-6

1-6 Età: 12-99

12-99 Lingua: italiano

italiano Prezzo consigliato: 12,90€

12,90€ Data di uscita: Ottobre 2020

Deep Vents

I giocatori di Deep Vents impersoneranno ognuno un diverso ecosistema, ricco di feroci predatori. Lo scopo del gioco è quello di conquistare più risorse possibili, senza farsele rubare dagli altri.

La “valuta di gioco” saranno gli Archeobatteri, con i quali sarà possibile acquistare di turno in turno delle tessere esagonali, utilizzate per espandere il proprio ecosistema o per usufruire delle proprie abilità. Solo l’ecosistema più efficiente riuscirà a spuntarla sugli altri e sulle avversità messe in atto dagli abissi marini.

Da un’idea di: T. Alex Davis, Ryan Laukat

T. Alex Davis, Ryan Laukat Illustrazioni: Ryan Laukat

Ryan Laukat Età: 12-99

12-99 N. giocatori: 2-4

2-4 Lingua: italiano

italiano Prezzo consigliato: 24,90€

24,90€ Data di uscita: novembre 2020

Tsuro

Il classico gioco di tessere Tsuro avrà finalmente un’edizione italiana.

Ad ogni turno, un giocatore mette sul campo di gioco una tessera che intreccerà quattro sentieri e ognuna di queste tessere è unica. Ogni volta che si affiancano le tessere, i punti sul bordo combaciano e si possono far proseguire i sentieri, cosicchè la pedina del giocatore possa percorrere il sentiero fino alla fine del bordo stesso.

Lo scopo del gioco è trovare il sentiero più sicuro per rimanere sul tabellone il più a lungo possibile, poichè anche le pedine adiacenti dovranno arrivre alla fine del sentiero, rischiando di finire addirittura fuori dall’area di gioco!

Da un’idea di: Tom McMurchie

Tom McMurchie Illustrazioni: Shane Small

Shane Small Età: 8-99

8-99 Giocatori: 2-8

2-8 Lingua: italiano

italiano Prezzo consigliato: 29,90€

29,90€ Data di uscita: dicembre 2020