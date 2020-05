Dwayne Johnson e Emily Blunt insieme nel film Ball and Chain

Dwayne Johnson e Emily Blunt saranno insieme sul grande schermo per un nuovo film di supereroi dal titolo Ball and Chain. I due attori avevano già collaborato in Jungle Cruise.

Il progetto di Ball and Chain annovera diversi studi di produzione, Netflix incluso, ma ad oggi non è stato raggiunto ancora nessun accordo sulla distribuzione. Il nuovo film con Dwayne Johnson e Emily Blunt è stato scritto dalla nominata all’Oscar Emily V. Gordon ed è un adattamento dell’omonimo fumetto anni ’90 di Scott Lobdell. La storia segue la vicenda di una coppia di coniugi, Mallory ed Edgar Bulson, in crisi. Quando il loro matrimonio sembra giunto ormai al termine e nulla può più essere salvato, entrano in contatto con un meteorite che irradia energia extraterrestre che fornisce loro dei superpoteri che funzionano solo se marito e moglie sceglieranno la via della collaborazione.

Dwayne Johnson e Emily Blunt oltre a vestire i panni dei protagonisti, rivestiranno anche il ruolo di produttori del film insieme a Dany e Hirma Garcia e Kevin Misher. I protagonisti di Ball e Chain saranno anche protagonisti del prossimo film Disney Jungle Cruise che uscirà il trenta luglio 2021 a fronte del ventiquattro luglio di quest’anno, ritardo dovuto alla pandemia di coronavirus.

Inoltre, Dwayne Johnson sarà protagonista anche della prossima action-comedy targata Netflix dal titolo Red Notice insieme a Gal Gadot e Ryan Reynolds. Emily Blunt, invece è protagonista del secondo capitolo del film thriller/horror A Quiet Place diretto da John Krasinski che comparirà anche come attore. L’uscita di A Quiet Place Part II era originariamente prevista per il diciotto Marzo 2020 ma Paramount ha deciso di spostare l’uscita al quattro Settembre, sempre a causa del coronavirus.