Manca ormai soltanto un mese all’uscita nelle sale di Black Adam, nuovo cinecomic della DC incentrato su uno degli antieroi più celebri di sempre. A vestirne i panni, dopo anni di rimandi e limbo produttivo, ci penserà l’ex stella della WWE Dwayne “The Rock” Johnson, ormai diventato l’attore più pagato di Hollywood. Ed è stato proprio lui a condividere in rete il nuovo poster del film, anticipando l’inizio di una nuova era in casa DC.

Black Adam The Rock

Il nuovo trailer di Black Adam omaggia i fumetti DC

L’immagine diffusa in rete vede Black Adam salire sul trono, chiaro omaggio a una cover storica dei fumetti DC. Nel film Black Adam si scontrerà con Ishmael Gregor, a.k.a. Sabbac, interpretato da Marwan Kenzari (Alladin). Occhi puntati anche sul debutto della Justice Society of America e sul ritorno di Amanda Waller (Viola Davis). The Rock sta pompando da mesi a livello mediatico il suo film, spiegando come scardinerà la gerarchia di potere all’interno del DCEU. A tal proposito, diverse voci hanno confermato di come sia stata girata nell’ultimo mese una nuova scena post-credits.

Black Adam è un’antica divinità con i poteri degli dei egizi che si propone di “scatenare la sua unica forma di giustizia nel mondo moderno” dopo 5000 anni di prigionia e pensa che i suoi poteri siano in realtà una maledizione. Tra questi “doni” emergono la capacità di volare e muoversi a una velocità superiore a quella della luce. Inoltre, possiede un’incredibile super-forza, in grado di piegare l’acciaio, spaccare i muri con un pugno e spostare oggetti pesantissimi.

THE TIME OF HEROES IS OVER In one month The new era of the DC Universe begins #ManInBlack#JSA #ThroneEnergy #BlackAdam

Only in theaters OCT 21st pic.twitter.com/kBNqJhdksu — Dwayne Johnson (@TheRock) September 20, 2022

Black Adam è diretto da Jaume Collett-Serra, anche regista di Jungle Cruise, che ha visto proprio la partecipazione di Dwayne “The Rock” Johnson. Non sappiamo, invece, se ci sarà o meno un cameo di Superman nonostante The Rock abbia più volte stuzzicato i fan al riguardo. L’uscita nelle sale è fissata al 20 ottobre. Sarà l’unico film della DC in uscita quest’anno a seguito dello slittamento al 2023 di Shazam! Fury of the Gods.