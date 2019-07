Dwellings of Eldervale, una campagna Kickstarter per controllare gli Elementi

Breaking Games ha lanciato una campagna Kickstarter per finanziare la realizzazione di Dwellings of Eldervale, un nuovo gioco da tavolo.

È in sviluppo, da parte di Breaking Games, una campagna Kickstarter per la produzione di Dwellings of Eldervale, un gioco da tavolo creato da Luke Laurie (Stones of Fate e co-creatore di The Manhattan Project: Energy Empire) che combinerà elementi di piazzamento lavoratori, controllo dell’area e produzione risorse.

In Dwellings of Eldervale, ogni giocatore assumerà il controllo di una fazione allineata a un elemento, scelta tra sedici diverse razze fantasy. Usando draghi, maghi, guerrieri e lavoratori, i giocatori potranno scegliere di schierare i propri lavoratori sul tabellone di gioco variabile per eseguire delle azioni, oppure di recuperarli per attivare la loro personale selezione di carte Avventura.

Durante la partita, i giocatori possono costruire abitazioni sul tabellone, combattere gli altri giocatori per il controllo delle regioni, o affrontare gli otto mostri elementali che devastano il territorio, usando un sistema di combattimento basato sui dadi. Le carte magiche permettono loro di lanciare incantesimi e usare le profezie per raggiungere i loro obiettivi. Tutto questo mentre cercano di ottenere Potere Elementale per raccogliere le Sfere, la magia più potente del gioco.

Dwellings of Eldervale comprenderà otto serie di ventuno pezzi in legno, otto plance giocatore che rappresentano le sedici fazioni, otto carte mostri comprensive di supporti, centocinquanta carte, trenta tessere del tabellone, duecentoventi gettoni in cartone, nove sfere in vetro, cinquantaquattro dadi, un tabellone di gioco e tredici cassette di archiviazione progettate da Game Trayz per ordinare e archiviare i componenti di gioco.

Il titolo è progettato per essere fruibile da uno/cinque giocatori, dai quattordici anni in su, e richiederà da una a due ore per portare a termine una partita. Il rilascio è previsto per giugno 2020 con un costo che si aggirerà su circa $ 100.

Breaking Games sta raccogliendo fondi per la produzione di Dwellings of Eldervale attraverso una campagna Kickstarter che ha già fruttato più di $ 359.000 da più di 3.500 sostenitori, al momento della stesura di questo articolo. Per chi fosse interessato al progetto, consigliamo di affrettarsi, restano solo sette giorni prima del termine della campagna Kickstarter.