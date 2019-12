Dylan Dog 400: 4 copertine ed un evento speciale al Bonelli Point di Milano

Dylan Dog 400. Il prossimo 27 dicembre uscirà in contemporanea nelle edicole e nelle fumetterie italiane “E ora, l’apocalisse!” il numero 400 di Dylan Dog. Quest’albo, scritto da Roberto Recchioni e disegnato da Angelo Stano e Corrado Roi, come d’abitudine degli albi centenari dell’Indagatore dell’Incubo, sarà interamente a colori e sarà dato alle stampe con quattro diverse cover, realizzate da altrettanti storici copertinisti dell’Inquilino di Craven Road 7, che saranno distribuite con la stessa tiratura. In rigoroso ordine d’apparizione sulle copertine dylaniate gli autori sono: Claudio Villa, Angelo Stano, Gigi Cavenago e Corrado Roi.

Di seguito le quattro copertine, arricchite da una breve “biografia” dei quattro copertinisti.

Claudio Villa

Claudio Villa, autore delle copertine, dal numero 1 al numero 41 della Serie Regolare, autore delle copertine dei primi 3 Speciali di Dylan Dog, autore delle copertine della collana Dylan Dog SuperBook e autore delle copertine di diversi albi e volumi fuori serie.

Angelo Stano

Angelo Stano, autore delle copertine dal numero 42 al numero 361 della Serie Regolare, autore delle copertine dal numero 4 al numero 28 della collana Speciale Dylan Dog, autore delle copertine dal numero 1 al numero 24 degli Almanacchi della Paura, autore delle copertine dal numero 1 al numero 21 dei Maxi Dylan Dog, autore delle copertine dal numero 1 al numero 22 dei Dylan Dog Giganti e autore delle copertine di diversi albi e volumi fuori serie.

Gigi Cavenago

Gigi Cavenago, autore delle copertine dal numero 362 a oggi della Serie Regolare, autore delle copertine dal numero 1 al numero 7 dei Maxi Dylan Dog – Old Boy, autore delle copertine della collana Il Dylan Dog di Tiziano Sclavi e autore delle copertine di diversi albi e volumi fuori serie.

Corrado Roi

Corrado Roi, autore delle copertine della collana Dylan Dog Granderistampa e autore delle copertine di diversi albi e volumi fuori serie.

Dylan Dog 400 al Bonelli Point di Milano

Le sorprese però non finiscono qui: sabato 28 dicembre, dalle ore 16:00, presso il Bonelli Point all’interno della libreria Mondadori Megastore di via Marghera 28 a Milano, Roberto Recchioni e i quattro storici copertinisti dell’Indagatore dell’Incubo incontreranno i fan proprio in occasione dell’uscita di questo storico albo centenario. All’incontro, a ingresso libero fino a esaurimento posti, gli autori dylaniati saranno disponibili per la firma copie sugli albi, che si dovranno acquistare nel punto vendita della casa editrice milanese.