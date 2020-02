Dylan Dog 2020: il nuovo inizio e le novità editoriali

Come già noto ai più, dopo la conclusione del ciclo della meteora, il numero 401 della serie regolare di Dylan Dog ha segnato a tutti gli effetti una vera e propria ripartenza per l’Indagatore dell’Incubo, ma quali saranno le altre novità dylaniate dei prossimi mesi? Grazie ad alcune tavole diffuse nei giorni scorsi dalla Sergio Bonelli Editore, diamo un rapido sguardo alla stagione editoriale 2020 dell’inquilino di Craven Road 7.

La serie mensile

A partire da “L’alba nera”, numero 401 di Dylan Dog ora in edicola, sulle pagine della serie mensile dell’Indagatore dell’Incubo sarà un ciclo di sei albi, siglato 666, a essere protagonista durante la prima metà del 2020. Sei episodi basati su un intreccio narrativo tra personaggi apparsi delle primissime avventure di Dylan Dog, mixati con quelli introdotti più di recente. Le sceneggiature di questo mini-ciclo saranno tutte firmate da Roberto Recchioni, mentre ai disegni si alterneranno alcuni storici disegnatori come Corrado Roi, Nicola Mari, Sergio Gerasi e Giorgio Pontrelli, con incursioni di esordienti assoluti, molto apprezzati nella scena indie, come Francesco Dossena, Al termine del ciclo 666 torneranno, da Claudio Chiaverotti a Paolo Barbato passando da Pasquale Ruju, altri sceneggiatori che hanno contribuito a dare lustri alla testata, protagonisti sia di storie singola sia di nuovi cicli, più o meno brevi.

Dylan Dog Color Fest

Il trentaduesimo Color Fest – Altre visioni, uscito nelle edicole lo scorso 8 febbraio, è caratterizzato da un taglio molto sperimentale, e propone ai lettori tre storie dai molteplici livelli di lettura. A maggio invece sarà il turno di un’unica avventura “Delitti e castighi”, affidata ai testi di Gigi Simeoni e ai disegni di Davide Furnò, mentre in estate i riflettori torneranno a puntarsi su Groucho, con il secondo Color Fest dedicato allo storico assistente dell’inquilino di Craven Road 7.

Maxi Dylan Dog Old Boy

Il Maxi Old Boy, in edicola a fine febbraio, vedrà protagonisti i disegnatori Giovanni Freghieri, Luigi Piccatto ed Emiliano Tanzillo, alle prese con i testi di Bruno Enna, Giovanni Eccher e Giancarlo Marzano. I successi Maxi, la collana dedicata alle avventure dell’Inquilino di Craven Road così com’era prima dei rivoluzionari cambiamenti avvenuti sulla serie regolare, saranno in seguito oggetto di non meglio specificati cambiamenti, “grandi novità” che vedranno la luce nel numero in uscita nel prossimo mese di giugno.

Dylan Dog Magazine 2020

Terminate lo scorso anno le storie ambientate a Wickedford, sulle pagine del Dylan Dog Magazine, grazie al duo formato da Paola Barbato e Giulio Camagni, l’ex ispettore Bloch continuerà a ricoprire un ruolo di primo piano con trame incentrate sul suo passato. In appendice, una storia breve, che vedrà come protagonista il giovane Indagatore dell’Incubo, dovuta ad Alberto Ostini e Paolo Bacilieri. In più, articoli, approfondimenti e dossier sull’annata horror appena trascorsa.

Dylan Dog Speciale – Il pianeta dei morti

Alessandro Bilotta, autore di tutte le storie pubblicate annualmente sullo Speciale dedicato al Pianeta dei Morti, sta in questo periodo scrivendo per i prestigiosi pennelli di Carlo Ambrosini, la nuova avventura in uscita a ottobre.

I racconti di domani

Nella primavera 2020 Tiziano Sclavi sarà nuovamente al timone de “I racconti di domani”. Il secondo volume di questa mini-serie sarà visualizzato da Nicola Mari per i colori di Giovanna Niro.

Daryl Zed

La mini-serie che vede invece come protagonista il Cacciatore di Mostri Daryl Zed, apparso originariamente in “Caccia alle Streghe”, numero 69 della serie regolare, continuerà ad apparire mensilmente in fumetteria fino a giugno. Ai testi ci sarà sempre Tito Faraci, mentre a illustrare gli albi sono stati chiamati, dopo Nicola Mari, Angelo Stano e Werther Dell’Edera.

Dylan Dog & Morgan Lost

In estate l’Indagatore dell’Incubo, grazie a Claudio Chiaverotti, incontrerà per la terza volta lo straniante universo-distopico di Morgan Lost, il cacciatore di serial-killer di New Heliopolis.

Dylan Dog & Batman

Dopo l’esauritissimo numero zero, in seguito riproposto in edicola con due storie di Batman, il trio Recchioni/Dell’Edera/Cavenago è al lavoro sul team-up tra l’Indagatore dell’Incubo e l’Uomo Pipistrello. A occuparsi della colorazione sarà ancora Giovanna Niro. L’uscita è prevista in autunno in occasione della prossima edizione di Lucca Comics & Games dove Dylan Dog e Batman si rincontreranno.