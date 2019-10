Dylan Dog si sposa a Lucca Comics & Games 2019!

Signori e signore, Dylan Dog ha deciso di sposarci in occasione del Lucca Comics & Games. Sergio Bonelli Editore celebra questo grande avvenimento.

In occasione della kermesse toscana, il Lucca Comics & Games 2019, Dylan Dog sarà protagonista di tantissime iniziative editoriali, che riguardano sotto la sfera amorosa e professionale, come il suo matrimonio e l’unione con Batman.

“Si parte con l’anteprima dell’albo n. 399, “Oggi sposi”, in cui l’Indagatore dell’Incubo deciderà di sposarsi lasciando doppiamente sbalorditi i suoi lettori“, specifica il comunicato diffuso dall’editore italiano. “Non solo per la scelta tanto insolita rispetto al personaggio, ma anche perché Dylan deciderà di convogliare a nozze con… Groucho, in un numero speciale che è una riflessione sulla forza dell’amore in tutte le sue forme e sfaccettature: in questo caso l’amore che lega due amici come Dylan e il suo storico assistente, entrambi desiderosi di salvare il mondo e pronti a tutto pur di non rinunciare alla speranza“.

Per festeggiare questo grande evento, Sergio Bonelli Editore ha deciso di realizzare una box dedicata agli appassionati, naturalmente ricca di gagdet, albi e memorabilia. Il volume, inoltre, vedrà anche la citazione di moltissimi altri personaggi bonelliani, come Roberto Recchioni con i disegni di Corrado Roi, Marco Nizzoli, Luca Casalanguida, Nicola Mari, Sergio Gerasi e Angelo Stano. Inoltre “Oggi sposi” sarà disponibile a partire dal 29 novembre, ma arriverà in anteprima proprio a Lucca.

Dylan Dog, le altre novità in anteprima a Lucca:

di Tiziano Sclavi disegnati da Gigi Cavenago, una raccolta di racconti che saranno scritti soltanto… domani. A volte bizzarri, altre volte paurosi, oppure struggenti, efferati, crudeli. L’Indagatore dell’Incubo scivolerà nella lettura, perdendosi in universi imprevedibili, uniti da un unico comune denominatore: l’orrore! Tiziano Sclavi torna con una collana tutta nuova con i meravigliosi disegni di Gigi Cavenago. Il numero zero del crossover tra Dylan Dog e Batman, intitolato “Relazioni Pericolose”, scritto da Roberto Recchioni e disegnato da Gigi Cavenago e Werther Dell’Edera. L’albo verrà proposto in esclusiva allo stand Sergio Bonelli Editore in occasione di Lucca Comics and Games 2019. Ancora “top secret” i dettagli della storia e degli altri personaggi dell’universo di Batman e Dylan Dog che appariranno nel progetto della miniserie di tre albi, la cui pubblicazione è prevista nel 2020.