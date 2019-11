Dylan Dog Talks: Sergio Bonelli Editore racconta il viaggio editoriale del mito!

Sergio Bonelli Editore ha pensato bene di racchiudere il viaggio editoriale di Dylan Dog nel volume chiamato Dylan Dog Talks, che debutterà domani.

Dylan Dog ha affrontato un viaggio lunghissimo, che lo ha portato ai vertici del panorama del fumetto, e non solo. Sergio Bonelli Editore ha così pensato di racchiudere ventisei interviste in un volume chiamato Dylan Dog Talks, che debutterà domani 14 novembre.

“Ventisei interviste imprevedibili, per un lungo viaggio nella storia editoriale di Dylan Dog, l’Indagatore dell’Incubo“, spiega il comunicato ufficiale dell’editore. “Attraverso le parole di Tiziano Sclavi, Angelo Stano, Corrado Roi, Claudio Villa, Bruno Brindisi, Mauro Marcheselli, Giampiero Casertano, Giuseppe Montanari, Ernesto Grassani, Luca Dell’Uomo, Luigi Piccatto, Carlo Ambrosini e Andrea Venturi ci addentriamo in un percorso fatto di aneddoti, ricordi, appunti tecnici, scambi al vetriolo e situazioni spiazzanti per cercare di spiegare il linguaggio e il successo del fenomeno italiano a fumetti per eccellenza“.

Come se non bastasse, all’interno del volume ci saranno anche “gli approfondimenti di Roberto Recchioni e Franco Busatta e una storia inedita sceneggiata da Marco Nucci e illustrata da Gigi Simeoni, che ci presenta la ventisettesima intervista… con Dylan Dog in persona“.

Dylan Dog Talks, curato da Marco Nucci e con la copertina di Gigi Cavenago, arriverà in libreria e fumetteria al prezzo consigliato di 26 euro.