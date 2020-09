Dynit 25° Anniversario: Evangelion, Anime al Cinema e tutte le novità

Attraverso una diretta sui propri canali social, Dynit ha svelato quelli che sono i progetti per il 25° Anniversario fra cui spiccano una nuova edizione home video di Evangelion e una stagione di Anime al Cinema. Vediamo gli annunci nel dettaglio.

Dynit – le prossime uscite

La data da sottolineare sul calendario è il prossimo 28 ottobre. Usciranno infatti contemporaneamente:

Weathering with You di Makoto Shinkai (DVD, Blu-ray, steelbook Blu-ray e collector’s edition combo simile a quella di your name.)

di Makoto Shinkai (DVD, Blu-ray, steelbook Blu-ray e collector’s edition combo simile a quella di your name.) Ride your Wave di Masaaki Yuasa (Edizione first press) sia in blu-day che DVD

di (Edizione first press) sia in blu-day che DVD Redline di Takeshi Koike sia in blu-day che DVD

di sia in blu-day che DVD Demon Slayer Limited Edition Box 2 (con gli episodi 14/26) sia in blu-day che DVD

Dal 25 novembre invece saranno disponibili:

・Tokyo Ghoul ‘S’ sia in blu-day che DVD

・Steins Gate – Serie Completa (Eps 01-25) in 4 DVD

・C’era Una Volta Lo Spazio in 4 DVD

Dynit – tornano gli Anime al Cinema

Dopo l’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus che ha paralizzato la distribuzione dei film in sala tornano, con un nuova stagione, gli Anime al Cinema. Si parte con:

My Hero Academia – The Movie 2: Heroes Rising, dal 12 al 18 Novembre 2020

Neon Genesis Evangelion Death True e The End of Evangelion, dal 7 al 9 Dicembre 2020 che sarà proposto in sala con il doppiaggio Dynit

Dynit – nuove acquisizioni e nuove edizioni

Rimanendo in tema Evangelion, la notizia sicuramente più importante data durante la diretta, è la conferma di una nuova edizione home video in DVD e per la prima volta in Blu-Ray della serie. Il doppiaggio sarà quello Dynit e l’uscita è prevista per la prima metà del 2021.

Fate/Stay Night Heaven’s Feel 3: attualmente la situazione è in una fase di stallo. Il film uscirà ma a questo punto è possibile che esca solo in home video, non si ha una data.

Conan il Ragazzo del Futuro: nuova edizione home video in DVD e Blu-ray.

Ranma 1/2: se l’acquisizione dei diritti andrà in porto è in arrivo una nuova edizioni home video anche blu-ray.

Questo il video integrale della diretta: