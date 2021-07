Dynit porta le colonne sonore degli anime in Italia in CD da collezione

Le più famose colonne sonore degli anime finalmente sono arrivate anche in Italia grazie a Dynit! Sì, avete capito bene, finalmente potremo acquistare i CD con le canzoni dei nostri anime preferiti grazie a Dynit, che ha raccolto le musiche in CD e vinile in confezioni curate nei minimi dettagli.

Le colonne sonore degli anime nel nostro Paese grazie a Dynit

I CD saranno disponibili da inizio novembre, in quantità limitate, quindi se volete la vostra copia dovete sbrigarvi e prenotarla subito presso il vostro Selected Store o il pre-sale sui principali store online!

Quanto costeranno i singoli CD? Eccovi tutti i dettagli.

Attack on Titan Season 1 O.S.T.

1 CD

prezzo: 12,99 euro

Attack on Titan Season 1 O.S.T.

3 LP, standard edition 750 copie

prezzo: 44,99 euro

Attack on Titan Season 1 O.S.T.

3 LP, limited edition black 200 copie

prezzo: 89,99 euro

Attack on Titan Season 2 O.S.T.

2 CD

prezzo: 14,99 euro

Attack on Titan Season 2 O.S.T.

3 LP, standard edition 750 copie

prezzo: 44,99 euro

Attack on Titan Season 2 O.S.T.

5 LP, limited edition black 200 copie

prezzo: 119,99 euro

Beastars O.S.T

1 CD

prezzo: 12,99 euro

Beastars O.S.T

3 LP

prezzo: 111,99 euro

FLCL – O.S.T. 1

1 CD

prezzo: 12,99 euro

FLCL – O.S.T. 1

2 LP, limited edition 500 copie

prezzo: 39,99 euro

BNA: Brand New Animal O.S.T.

2 CD

prezzo: 14,99 euro

BNA: Brand New Animal O.S.T.

3 LP, Deluxe Edition

prezzo: 112,99 euro

A proposito del volume conclusivo dell’Attacco dei Giganti

Vi ricordiamo che la serie manga L’Attacco dei Giganti pubblicata in Italia dalla casa editrice Star Comics, si è finalmente conclusa con il suo 34esimo volume uscito Giappone nel numero di maggio della rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kodansha il 9 aprile, dopo 11 anni e mezzo di serializzazione.

Qui sotto potete dare un’occhiata al trailer:

Il volume è uscito in una doppia edizione speciale: la prima è un’edizione Beginning che consiste in un volumetto più booklet contenente due manoscritti sottoposti agli editor prima dell’inizio della serializzazione. La seconda è l’edizione Ending che include un booklet contenente il manoscritto dei capitoli 138 e 139. La storia, infatti, si conclude ufficialmente con 139 capitoli grazie anche alle aggiunte di Isayama dopo la pubblicazione iniziale su Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha.

