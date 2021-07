È andata così: Ligabue descrive il suo progetto come “Una gigantesca follia”

Luciano Ligabue, ospite la scorsa settimana al Festival della Parola di Chiavari, ha svelato alcuni particolari riguardanti il suo progetto cinematografico È andata così, il documentario che porta lo stesso titolo del libro autobiografico che Ligabue ha scritto insieme a Massimo Cotto.

È andata così. Trent’anni come si deve, scritto da Ligabue e Massimo Cotto, pubblicato da Mondadori il 6 ottobre scorso, ripercorre la straordinaria parabola artistica di Luciano Ligabue, disco per disco, concerto per concerto e hit dopo hit, svelando aneddoti, retroscena e dettagli creativi completamente inediti.

È andata così: la parola a Ligabue

Il documentario È andata così debutterà il prossimo mese di settembre su RaiPlay, la piattaforma digitale del servizio pubblico della Rai.

Il progetto sarà suddiviso in 21 episodi della durata ciascuno di quindici minuti, per un totale complessivo di sette puntate. Il protagonista sarà Stefano Accorsi che era già presente nel cast della prima opera cinematografica di Ligabue intitolata Radiofreccia del 1998, diretta da Duccio Forzano, il popolare regista televisivo che ha deciso di utilizzare Correggio come set per le riprese.

Ligabue ha descritto così il progetto attraverso un post su Instagram:

“Gigantesca follia, come l’ha definita il regista, mi sembra una bella definizione perché in effetti è una roba epica: 21 episodi da 10/15 minuti l’uno che andranno a formare 7 puntate. Ci sarà la mia storia raccontata in vari modi. La cosa che vi sorprenderà, credo, sarà questo cazzeggio infinito fra me e Stefano Accorsi quando giriamo perché ci conosciamo bene l’un l’altro, con lui che ha la battuta sempre pronta e insieme ci divertiamo e spero sarà divertente anche per chi guarderà.”

È stata inoltre confermata la partecipazione dell’amico di Ligabue, Stefano Accorsi. Il documentario sarà arricchito da immagini inedite di tutti i suoi concerti. Insomma, È andata così è un’occasione unica per rivivere 30 anni della carriera artistica non solo di Ligabue, ma per riportare alla mente momenti unici che hanno segnato la vita di intere generazioni.

