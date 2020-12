È morto John Le Carrè

Si è spento in Cornovaglia lo scorso 12 dicembre, ma è stato annunciato solo oggi dal suo agente Jonny Geller, il grande romanziere John Le Carrè a causa di una non meglio specificata malattia non legata al Coronavirus. Aveva 89 anni.

John Le Carrè – la carriera

John Le Carrè era lo pseudonimo di David J. M. Cornwell. Nato a Poole nel 1931 aveva insegnato all’università di Eton, era diventato funzionario del ministero degli Esteri britannico da dove poi venne reclutato dai servizi segreti britannici, il mitico MI6.

Da reale esperienza di vita e lavorativa nacque, nel 1961, il personaggio dell’agente segreto George Smiley, protagonista di molti suoi romanzi. A consacrarlo all’attenzione internazionale è stato il romanzo La spia che venne dal freddo (1963). Tra le sue opere più celebri, La talpa, L’onorevole scolaro, Tutti gli uomini di Smiley, Chiamata per il morto, La casa Russia. I suoi lavori più recenti sono datati rispettivamente 2018 e 2019 ovvero Un passato da spia e La spia che corre sul campo.

John Le Carrè – al cinema

Il primo adattamento cinematografico di un romanzo di John le Carré risale al 1965 ed è di Marti Ritt, si tratta de La spia che venne dal freddo, nel quale Richard Burton interpreta il protagonista, Alec Leamas. Segue nel 1966 Chiamata per il morto del grande Sidney Lumet e nel 1969 Frank Pierson dirige Lo specchio delle spie con Anthony Hopkins.

Due le trasposizioni televisive dei suoi romanzi, entrambe britanniche. Nel 1979 La talpa, con Alec Guinness nelle vesti di George Smiley, con un seguito in Tutti gli uomini di Smiley del 1982, ancora con Alec Guinness e l’attore tedesco Curd Jurgens.

Negli anni ’80 si susseguono gli adattamento. Nel 1984 Diane Keaton interpreta La tamburina, diretto da George Roy Hill, e nel 1990 Sean Connery è il protagonista dell’adattamento di Fred Schepisi de La casa Russia, con Michelle Pfeiffer. Nel 2001, l’allora James Bond in carica, Pierce Brosnan, è l’interprete principale ne Il sarto di Panama, dove compaiono anche Jamie Lee Curtis e Geoffrey Rush. Il 2005 è l’anno di The Constant Gardener – La cospirazione, pellicola tratta da Il giardiniere tenace e interpretata da Ralph Fiennes e Rachel Weisz, che per questo film riceve l’Oscar alla miglior attrice non protagonista. Nel 2011 Tomas Alfredson dirige La talpa, con Gary Oldman nel ruolo di George Smiley.

Nel 2014 è la volta de La spia – A Most Wanted Man, trasposizione cinematografia del romanzo Yssa il buono, per la regia di Anton Corbijn, con Philip Seymour Hoffman, Rachel McAdams, Robin Wright e Willem Dafoe. Nel 2016 viene trasmessa la trasposizione in telefilm a 6 puntate di The Night Manager, interpretato da Tom Hiddleston e Hugh Laurie, e nello stesso anno viene prodotto il film Il traditore tipo, con Ewan McGregor, tratto dal romanzo Il nostro traditore tipo. Nell’autunno 2018 viene trasmessa sul canale britannico BBC la trasposizione in una miniserie di 6 puntate de La Tamburina, interpretata da Florence Pugh, Alexander Skarsgård e Michael Shannon, per la regia di Park Chan-wook.