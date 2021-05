È morto Kevin Clark, il batterista di School of Rock

Kevin Clark, uno dei protagonisti di School of Rock, film del 2003 diretto da Richard Linklater, è morto all’età di 32 anni investito da un’auto mentre era in bicicletta a Chicago.

A dare il triste annuncio il Chicago Sun-Times che riporta che a uccidere l’attore sarebbe stata una donna di 20 anni alla guida di una Hyundai Sonata.

L’addio a Kevin Clark

Kevin Clark ha recitato nella commedia School Rock quando era solo adolescente nel ruolo del batterista Freddy Jones. Il film è stato un successo sia di critica che commerciale, con molti che hanno lodato il cast, incluso Clark e gli altri giovani attori.

Dopo l’uscita del film Kevin Clark scelse di concentrarsi sulla musica, facendone la sua unica apparizione cinematografica. Al momento della sua scomparsa, era un batterista professionista a Chicago, vicino a dove era nato a Highland Park. Ha iniziato a suonare la batteria da bambino e il suo amore per lo strumento lo ha accompagnato fino all’età adulta.

Il Chicago Sun-Times riporta che Clark è morto nelle prime ore di mercoledì 26 maggio. È deceduto poco dopo essere stato investito da un’auto mentre era in bicicletta intorno all’1:20. Una ventenne senza nome era alla guida dell’auto.

Kevin Clark aveva recentemente iniziato una nuova band, con sua madre, Allison Clark, la quale ha parlato al Chicago Sun-Times dell’amore di suo figlio per le esibizioni, affermando:

“Amava la musica. È solo un talento grezzo. Ha un cuore d’oro.”

Dopo la tragica notizia della morte di Kevin Clark, alcune delle sue co-star di School of Rock, tra cui Black e Cosgrove, hanno condiviso omaggi sui social media. Black ha parlato con affetto del suo tempo di lavoro con Clark, menzionando “tanti bei ricordi”. Ha anche espresso le sue condoglianze alla famiglia di Clark e a coloro che hanno lavorato a School of Rock con loro. Insieme a Black, Cosgrove ha condiviso alcune foto di se stessa con Clark, menzionando anche i ricordi che hanno condiviso e la sua “incredibile anima”.

Una commemorazione è stata pianificata per mercoledì sera da Teddy O’Brian a Highwood.

La scomparsa di Kevin Clark è uno shock per coloro che hanno apprezzato il suo lavoro in School of Rock e la sua carriera di musicista. Era un talentuoso performer e musicista la cui vita è stata tragicamente interrotta.

