È morto Martin Pasko: scrisse Superman, Doctor Fate e Batman per la TV

Martin Pasko si è spento ieri sera all’eta di 65 anni, le cause della morte non sono state rivelate.

Martin Pasko è stato uno degli autori più prolifici della Bronze Age della DC Comics. Arrivò alla casa editrice nel 1973, dopo aver iniziato a scrivere poco più che adolescente un anno prima per la Warren Publishing, e approdando sulle pagine di Superman scrivendo sia i fumetti che alcuni passaggi televisivi del personaggio.

Il suo lavoro più importante è senz’altro quello del 1975 su Doctor Fate in coppia con Walter Simonson. Sarà infatti Pasko a rivelare che lo spirito di Nabu risiede nell’elmo di Fate e possiede l’ospite umano Kent Nelson.

Fra le serie firmate per DC figurano anche Wonder Woman, Justice League, Metal Men e Kobra. Negli anni ’80 passò alla Marvel per scrivere il fumetto di Star Trek salvo poi ritornare alla DC dove firmò alcune storie di Swamp Thing prima che la serie fosse presa in mano e rilanciata da Alan Moore.

Proprio negli anni ’80 inizierà a lavorare per la televisione contribuendo come sceneggiatore e montatore per Fantasy Island, The Twilight Zone, Max Headroom, Simon & Simon e Roseanne. Successivamente Martin Pasko passerà, specializzandosi, nel campo dell’animazione lavorando a serie divenuto poi cult di quel periodo quali Thundarr the Barbarian, Teenage Mutant Ninja Turtles, Exosquad, Teen Wolf, Berenstain Bears, GI Joe: A Real American Hero – scrivendo uno degli episodi migliori in assoluto intitolato Worlds Without End – e My Little Pony.

Negli anni ’90 sviluppa una linea di fumetti per Disney sull’onda del successo di Chi ha incastrato Roger Rabbit? – nella serie a fumetti viene rivelato che il Giudice Morton ha in realtà ucciso la mamma di Bambi – tornando poi alla DC/Warner Bros. entrando a far parte del team che svilupperà Batman: The Animated Series vincendo nel 1993 un Emmy Awards. Il nome di Martin Pasko compare fra gli autori del leggendario lungometraggio animato Batman – La Maschera del Fantasma.

Negli ultimi anni aveva lavorato come consulente creativo per la Cryptozoic.