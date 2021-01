È morto Steve Lightle, storico disegnatore della Legione dei Super-eroi

Giunge poco fa la notizia di una tremenda perdita per tutti i fan DC. È morto a 61 anni il disegnatore Steve Lightle matita storicamente associata alla Legione dei Super-eroi e al suo periodo d’oro ovvero quello che vide alle redini della seria, anzi delle serie, lo scrittore da Paul Levitz praticamente per tutti gli anni ’80.

Il disegnatore si è spento a causa di un attacco cardiaco, a darne la notizia è stato data il figlio Matthew tramite la pagina facebook ufficiale del padre.

Steve Lightle – la carriera e l’arrivo sulla Legione dei Super-eroi

Nato, cresciuto e mai mossosi dal Kansa, Steve Lightle debuttò nel 1984 su Black Diamond #4 per la AC Comics e fu notato dalla DC per la quale debuttò con un storia in 10 pagine su New Talent Showcase #4. Entrò quindi nella scuderia di artisti della Legione dei Super-eroi, una delle serie di maggior successo degli DC di quegli anni, alternandosi nei due anni successi con Keith Giffen.

Fu proprio Steve Lightle a disegnare fra l’altro la morte di Karate Kid.

In una intervista del 2002 dichiarò:

Una dei più grandi pregi della Legione è la sua diversità. Credo che di essere stato il primo a suggerire di inserire dei membri non umani nella Legione ovvero Tellus e Quislet, e sono davvero orgoglioso di aver rotto quella barriera con Paul Levitz. La Legione è sempre stata baciata da lettori estremamente diversi fra loro e questo era dovuto al suo intrinseco messaggio di accoglienza e accetazione.

Nel 1987 Steve Lightle rilanciò con Paul Kupperberg la Doom Patrol di cui disegnò il primo arco narrativo per poi passare ad occuparsi esclusivamente delle copertine.

Collaborò anche con la Marvel soprattutto sulla testata antologica Marvel Comics Presents per la quale disegnò fra gli altri Wolverine, Typhoid Mary e Ghost Rider.

Nel 2001 lanciò la sua etichetta, la Lunatik Press.

Ci lascia forse uno degli artisti più sottovalutati degli anni ’80 dal tratto preciso, pulito e riconoscibilissimo.