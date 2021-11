È morto Wilbur Smith, il “maestro dell’avventura”

È morto Wilbur Smith, il prolifico scrittore aveva 88 anni e si è spento improvvisamente ieri 13 novembre nella sua casa a Città del Capo dove viveva con la sua quarta moglie Niso. Smith è stato uno dei più prolifici autori della seconda metà del XX secolo pubblicando 49 romanzi e vendendo circa 140 milioni di copie di cui 25 milioni solo in Italia.

Wilbur Smith, il “maestro dell’avventura”

Nato nel 1933 a Broken Hill (allora insediamento britannico noto come Rhodesia del Nord e attualmente Zambia) Wilbur Smith cresce nel ranch di famiglia a contatto con la natura selvaggia. Il suo primo romanzo esce nel 1964 ed è il semi-biografico Il Destino del Leone. Il libro darà il via al lungo ciclo legato alla famiglia Courtney le cui vicissitudini serviranno allo scrittore per coprire un vasto arco temporale (dal Seicento fino agli anni ’80 del Novecento) e per raccontare così l’ascesa e l’influenza storica dei coloni inglesi e olandesi in Africa meridionale.

Non solo Africa, ma anche Antico Egitto, con il così detto Ciclo dei Romanzi Egizi, Seconda Guerra Mondiale, Tropici, Antartico, Europea. Di indole avventurosa, Smith scrisse nel 2018 una autobiografia intitolata Leopard Rock. L’avventura della mia vita.

Circa 15 anni fa inoltre Smith era balzato agli onori della cronaca per un particolarissimo accordo con l’editore Harper Collins che gli avrebbe permesso di ideare premesse, personaggi e trame di libri che sarebbero stati poi effettivamente scritti da altri autori.

Uno degli scrittori di maggior successo della narrativa contemporanea e definito all’unanimità il “maestro dell’avventura”, tra i suoi maggiori successi è d’uopo segnalare: Il destino del leone, La spiaggia infuocata, Il dio del fiume, Il settimo papiro, Come il mare. Il prossimo 25 novembre uscirà invece Fulmine, il secondo libro della sua prima saga per ragazzi.

Laura Donnini, Ad & Publisher HarperCollins Italia, ha dichiarato: