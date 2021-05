È quasi magia Johnny: i profumi ispirati a Madoka e Hikaru

È quasi magia Johnny, l’anime uscito in Italia per la pima volta nel lontano gennaio 1989, tra censure e cambiamenti, adattamento del manga Kimagure Orange Road, abbreviato con KOR, pubblicato da Edizioni Star Comics tra l’ottobre 1992 e l’ottobre 1994, ha ispirato due profumi dedicati alle due protagoniste femminili, Madoka Ayukawa e Hikaru Hiyama (Sabrina e Tinetta nella versione italiana).

È quasi magia Johnny: un dilemma che prosegue da 40 anni

I nuovi profumi sono creati da Fairytail Parfum e l’dea che sta alla base del progetto è basata sul triangolo amoroso, tra Kyōsuke Kasuga ( Johnny), Madoka e Hikaru, protagonisti di È quasi magia Johnny.

Per questo l’azienda ha creato profumi per entrambe le protagoniste femminili e scegliere tra i due non sarà facile.

Per l’affascinante Madoka, un personaggio i cui sentimenti sono sempre difficili da definire, è stata creata una fragranza giustamente complessa, creata con una miscela di aromi che inizia in modo carino e seducente, poi passa a qualcosa di più maturo e sofisticato. Il primo aroma che si riesce a sentire è di mandarino e bergamotto seguito da un mix di gelsomino, rosa e peonia, prima di un finale floreale di patchouli e muschio bianco.

Per Hikaru, migliore amica di Madoka, e anche involontaria rivale d’amore, l’azienda ha optato per un profumo più energizzante, in grado di riflettere la sua personalità frizzante e disinibita. Il profumo di Hikaru inizia con una nota di pompelmo, limone e ribes nero, seguite da un’aroma di violetta, rosa e rabarbaro che portano a un finale di ambra e muschio.

La grafica e il design dei flaconi evocano l’atmosfera pop anni ’80 di È quasi magia Johnny, inoltre ogni profumo è contenuto in una scatola decorata con un’incredibile opera d’arte dell’inimitabile character designer dell’anime, Akemi Takada.

Dove acquistare i profumi? Entrambe le fragranze sono disponibili in una bottiglia da 50 millilitri e hanno lo stesso prezzo di 3.500 yen (26,32 euro). Gli ordini possono essere effettuati tramite Amazon jp (Madoka a questo link e Hikaru cliccando qui) o tramite il negozio online di Fairytail Parfum, che offre anche stampe artistiche acriliche delle illustrazioni della scatola.

Se siete degli amanti dei manga shoujo vi consigliamo la lettura di Sunset Light, disponibile su Amazon!