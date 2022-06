E se Obi-Wan Kenobi fosse stata una trilogia di film? Interrogativo che potrebbe spaventare i detrattori della serie live action dedicata al celebre maestro Jedi, ma che scopriamo esser stata una delle potenziali operazioni di approfondimento del Canon di Star Wars pensata nelle prime fasi del progetto. Dopo la nascita del Canon, in seguito all’acquisizione di LucasFilm da parte di Disney, nei piani del rilancio del franchise non c’era solamente la Trilogia Sequel, iniziata con Il Risveglio della Forza, ma si era avviata un’operazione di alternanza da film dedicati al corso principale della saga e altre produzioni, che sarebbero rientrate nella Star Wars Anthology.

Lo sceneggiatore Stuart Beattie svela come inzialmente Obi-Wan Kenobi fosse una trilogia di film

A queste ultime appartengono, ad esempio, Rogue One e Solo, entrambi presentati al pubblico come A Star Wars Story. Se il film diretto da Gareth Edwards ha raccolto il plauso del pubblico, l’insuccesso dello spin-off dedicato al passato del celebre contrabbandiere corelliano ha decretato il fallimento del progetto. Una battuta di arresto che ha penalizzato anche il ritorno di Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi, che inizialmente avrebbe dovuto essere protagonista di un film, ambientato durante L’Ascesa dell’Impero, inserito in questa visione antologica della saga, a cui si sarebbe dovuto aggiungere anche un capitolo dedicato a Boba Fett. Curioso notare come questi due mancati film siano divenute due serie, The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi, che non hanno entusiasmato il fandom di Star Wars.

Tornando al mancato film su Kenobi, lo sceneggiatore Stuar Beattie (I Pirati dei Caraibi, Collateral) ha svelato che era stato coinvolto da Disney per realizzare la sceneggiatura di un film che avrebbe raccontato la vita di Kenobi tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza. In un’intervista con The Direct, lo sceneggiatore ha rivelato come, quando presentò la sua idea, aveva imbastito la storia di Obi-Wan Kenobi come una trilogia:

“Quando presentai la mia storia a LucasFilm, dissi ‘In realtà sono tre storie. Ci sono tre differenti evoluzioni che il personaggio deve attraversare per passare da Obi-Wan a Ben’. La prima sarebbe stata il primo film, divenuto ora la serie, in cui Kenobi si sarebbe arreso al volere della Forza, arrivando a distaccarsi anche dal bambino. Nel secondo film si sarebbe pensato a come arrivare al finale, ovvero al passaggio a Ben, arrivando a quel momento stupendo in cui Obi-Wan si sacrifica in Una Nuova Speranza. Ma, se ci si ferma a pensare, è una cosa abbastanza improvvisa, passare dal combattere un tizio, veder Luke e pensare ‘Sto per morire’. Per me, questo richiedeva un ragionamento, serviva un’accettazione precedente per arrivare a questo momento”

L’idea proposta da Beattie all’epoca sembrava voler essere di più ampio respiro, non limitandosi a creare un momento preciso e netto in cui avviene questa trasformazione da Obi-Wan Kenobi a Ben, ma valorizzando una maggior crescite e consapevolezza del personaggio durante gli anni dell’Ascesa dell’Impero. Soprattutto, raccontare un cambio di mentalità, che fosse l’origine della coraggiosa scelta fatta da Kenobi durante lo scontro con Darth Vader a bordo della Morte Nera:

“Il secondo passo di questa evoluzione, per me, sarebbe stata l’accettazione di Obi-Wan della propria mortalità, magari attraverso una profezia svelatagli da Qui-Gon, come fantasma della Forza, qualcosa tipo ‘Ci sarà un momento in cui dovrai sacrificarti per un bene più grande’. Si trattava di mostrate il momento in cui Kenobi accettava questo fatto, e che avrebbe accettato di morire quando sarebbe stato il momento, un istante che sarebbe stato riconosciuto dal pubblico. Questa sarebbe stata la mia seconda storia”

Questo progetto era stato approvato dai vertici di LucasFilm, che cambiarono però idea al momento dell’insuccesso di Solo, che ha, almeno allo stato attuale, sancito la fine del progetto delle Star Wars Story. I progetti immaginati sono stati, apparentemente, recuperati per dare vita alla serie live action su Disney Plus, ma Beattie non ha dubbi che sia stata questa debacle del film dedicata al giovane Han Solo ad aver penalizzato il suo progetto:

“Ho scritto il film da cui hanno ricavato la serie, ci ho impiegato un anno, un anno e mezzo. Ma quando hanno preso la decisione di non realizzare più film spin-off dopo il fallimento di Solo, ho abbandonato il progetto e mi sono dedicato ad altro. Joby ha preso il mio lavoro e ha trasformato due ore di storie in sei. Non ha lavorato alla serie, mi hanno solamente accreditato perché gran parte delle idee sono mie”

Stuart Beattie è stato accreditato come sceneggiatore dei primi tre episodi di Obi-Wan Kenobi, ma come confermato nell’intervista con The Direct, non ha partecipato alla scrittura della serie, ma gli è stato riconosciuto il merito di avere creato i presupposti narrativi su cui è stata sviluppata la serie dedicata al celebre Jedi

