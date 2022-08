Come stiamo constatando oramai quotidianamente, in casa DC (lato cinematografico) e Warner Bros. Discovery è in atto una vera e propria rivoluzione iniziata con la cancellazione del film di Batgirl. Secondo quanto riportato da THR parrebbe che negli scorsi giorni sia stata aggiunta una nuova scena post-crediti a Black Adam: come potrebbe rientrare questa aggiunta nella più ampia ottimizzazione di rilancio dell’universo cinematografico e televisivo prevista dal piano decennale dedicato agli eroi capeggiati da Batman, Superman e Wonder Woman così come anticipato dal nuovo CEO David Zaslav?

È stata aggiunta una scena post-crediti a Black Adam

Pare che a giugno sia stato effettuato un nuovo test screening del film in cui sarebbe comparsa una nuova scena post-crediti per “chiarificare la posizione di Black Adam all’interno dell’Universo DC”. Ovviamente l’outlet non riporta ulteriori dettagli tuttavia è interessante sottolineare come negli scorsi giorni parecchi insiders e scoopers avessero riportato la notizia secondo cui Batgirl e Black Adam avessero riportato lo stesso punteggio nei test screening ma solo la prima fra le due pellicole sia stata ritenuta insufficiente – il gradimento del pubblico sarebbe stato intorno al 60% sempre secondo quanto riportato lo stesso di altre pellicole come Aquaman per esempio.

A quale test screening si riferiscono questi punteggi? È lecito fantasticare che la scena post-crediti aggiunta a Black Adam veda la presenza del Superman di Henry Cavill, più probabile invece che la scena veda protagonista la Amanda Waller di The Suicide Squad la cui presenza è già confermata nel film.

A proposito di Black Adam

Vi riproponiamo il trailer di Black Adam mostrato al San Diego ComiCon 2022:

Questa è la trama:

Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Black Adam è diretto da Jaume Collett-Serra, anche regista di Jungle Cruise, che ha visto proprio la partecipazione di Dwayne “The Rock” Johnson. Il cast include anche Aldis Hodge (Underground, The Invisible Man) nei panni di Hawkman, Noah Centineo (To All the Boys I Love Before, Charlie’s Angels) in quelli di Atom Smasher, Quintessa Swindell (Trinkets , Euphoria) come Cyclone, Sarah Shahi (The L Word, Sex/Life) nel ruolo di Adrianna Tomaz, e Pierce Brosnan (Mamma Mia!) in quello di Doctor Fate. Completano il team di interpreti Uli Latukefu, Marwan Kenzari, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer e Bodhi Sabongui, i cui ruoli sono ancora sconosciuti a pochi mesi dall’uscita nelle sale di Black Adam, fissata per il 20 ottobre 2022. Se vi interessa il personaggio di Black Adam, su Amazon potete acquistare il fumetto Ascesa e caduta di un impero.