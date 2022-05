E.T. – L’Extraterrestre (E.T. the Extra-Terrestrial, recuperate il Blu-Ray su Amazon) è il famoso film di fantascienza del 1982 prodotto e diretto da Steven Spielberg e scritto da Melissa Mathison che racconta le avventure di Elliott e di un extraterrestre, soprannominato E.T., bloccato sulla Terra. Insieme ai suoi amici e alla sua famiglia, Elliott deve trovare un modo per aiutare E.T. a tornare a casa evitando il governo. 40 anni dopo l’uscita del film i fan hanno l’opportunità di comprarne la mitica bicicletta Kuwahara di Elliott! A dare la notizia Amblin Entertainment sul suo account Twitter!

E.T. – L’Extraterrestre: ora in vendita la bicicletta Kuwahara di Elliott

La messa in vendita della bicicletta Kuwahara di Elliott è un’iniziativa nata per celebrare il 40° anniversario del film del 1982. Nel 1982 c’erano due BMX disponibili quando il film è uscito. C’era la E.T. Original e la E.T. replica e l’unica differenza tra di esse era la specializzazione delle parti.

Di seguito il poster pubblicitario originale della bici del 1982 insieme a quello nuovo, che ricrea esattamente l’immagine:

Secondo quanto riportato da Amblin Entertainment l’E.T.40 che uscirà questa volta ha un telaio fatto di 4130 chromoly, ampiamente usato nei telai da competizione per biciclette. Inoltre, la nuova bicicletta utilizza molte parti affidabili, come i mozzi con cuscinetti sigillati di alta qualità e i freni Dia-Compe, basati sull’esperienza di vendita della vecchia scuola BMX per più di 10 anni. Naturalmente riporta anche il logo ufficiale Universal.

Ecco come Amblin Entertainment presenta la bicicletta Kuwahara di Elliott:

“I fan vecchi e nuovi saranno al settimo cielo quest’autunno per salire a bordo di queste ruote d’epoca Kuwahara come nel capolavoro di Steven Spielberg E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL del 1982! La cassa del latte e l’extraterrestre con poteri di levitazione non sono inclusi”.

La bici è decisamente costosa: infatti ha un prezzo di 799,99 dollari. Per quanto riguarda la messa in vendita è prevista per l’autunno 2022.