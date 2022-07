Grandi novità per la serie TV Echo di Disney+: Charlie Cox e Vincent D’Onofrio torneranno a vestire i panni di Matt Murdock/Daredevil e Wilson Fisk/Kingpin. Stando a quanto segnalato da The Hollywood Reporter (e riportato da cbr.com), i due attori sono entrati nel cast dello spin-off, confermando quindi le voci in circolazione sul possibile ritorno dei due attori e dei loro personaggi.

Charlie Cox e Vincent D’Onofrio tornano in Echo

Nessun commento da parte di Marvel in merito al report, da cui emergono alcuni dettagli sulle trame che vedono coinvolti Daredevil e Fisk. Il primo sarà alla ricerca di “un ex alleato“. Non conosciamo ancora il volto di quest’ultimo personaggio, ma di recente si parlava del probabile ritorno di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones. Il secondo sarà portato a “correre per la carica di sindaco di New York City“.

Echo in un'immagine ufficiale di Disney

Echo, scritta e prodotta da Etan Cohen ed Emily Cohen, è incentrata su Maya Lopez (Alaqua Cox), una supereroina nativa americana sorda che ha il talento di imitare lo stile di combattimento di qualsiasi avversario (qui potete vedere la prima immagine di Maya). Il personaggio è stato presentato per la prima volta sul piccolo schermo durante i sei episodi di Occhio di Falco, attualmente disponibile su Disney+. La serie è il racconto delle origini di Echo, personaggio che dovrà affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici native americane e riscoprire il significato dei termini famiglia e comunità. Il tutto, se vuole sperare di riuscire ad andare avanti. Nel cast di Echo, oltre alla protagonista, Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, sono confermati Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene e Zahn McClarnon.

Ricordiamo che Maya Lopez, nota anche come Echo o Ronin, è il personaggio dei fumetti di Marvel Comics creato da David Mack (testi) e Joe Quesada (disegni).

Daredevil e Fisk

Charlie Cox ha debuttato nel MCU con il ruolo di Daredevil nel 2015 (su Amazon abbiamo trovato le prime due stagioni complete in Blu-ray) L’attore ha interpretato il protagonista dell’omonima serie TV Marvel di Netflix. È apparso anche in The Defenders del 2017, che ha riunito i personaggi principali della serie Marvel del servizio di streaming. Di recente, come i fan ricorderanno, Charlie Cox ha ripreso il ruolo in Spider-Man: No Way Home del 2021, in veste di avvocato di Peter Parker. Ricordiamo che Disney+ ha annunciato che una nuova serie di Daredevil è già in lavorazione.

Vincent D’Onofrio, invece, ha interpretato Wilson Fisk in Daredevil, fungendo da principale antagonista per gran parte della serie. Il personaggio è stato visto nel 2021 in Occhio di Falco, serie nel quale ha fatto il suo debutto Maya Lopez/Echo di Alaqua Cox. La prima stagione di Echo dovrebbe debuttare su Disney Plus nel 2023.

