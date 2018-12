È uscita la nuova trilogia di Unlock: Exotic Adventures. Tornano le “escape room” da tavolo

È da poco disponibile in tutta Europa la nuova trilogia di Unlock, chiamata Exotic Adventures. Edito da Asmodee questo gioco cattura l’essenza di gioco di una escape room e la porta sui nostri tavoli tramite dei mazzi di carte a tema.

Vale però la pena fare una precisazione su cosa è una escape room, soprattutto per chi non ha ancora provato questa esperienza dal vivo.

Nel mondo, ma anche in Italia, esistono posti in cui ci si può recare con un gruppo di amici e partecipare a una sfida: farsi chiudere in una o più stanze e cercare di risolvere un mistero legato alla soluzione di più enigmi in sequenza. Il premio finale è la possibilità di uscire dalla stanza. Solitamente c’è un tempo limite per “fuggire”, tipicamente un’ora, e viene poi registrata una classifica in base a chi impiega meno tempo per scappare.

Detto questo, torniamo ad Unlock: Exotic Adventures. Il set contiene tre ambientazioni di gioco differenti, raffigurate da dei mazzi di carte da gioco. Attraverso l’uso di un’applicazione per cellulare e un timer per tenere traccia dello scorrere del tempo, i giocatori scoveranno gradualmente indizi sulle carte e dovranno risolvere enigmi e puzzle per completare le sequenze di sfide.

Mentre in America il prodotto verrà venduto in tre uscite separate, per il Vecchio Continente è stato riservato un pacchetto completo che conterrà tutte e tre le ambientazioni previste. Andiamo allora a vedere insieme che avventure sono state incluse in Exotic Adventures.

Night of the Boogeymen segue le disavventure di un bambino di nome William, tormentato dai mostri che vivono sotto il suo letto. La sfida dei giocatori sarà quella di sconfiggere i mostri senza far svegliare dal sonno il povero WIlliam.

Scheherazade’s Last Tale si svolge invece durante gli ultimi momenti del celebre romanzo de “Le Mille e Una Notte”, ovvero quelli in cui Scheherazade sta per raccontare al Sultano la sua ultima storia, ma non ha più idee su come comporre la novella e lo scriba che potrebbe aiutarla è sparito. I giocatori devono trovarlo e fare si che possa venire raccontata anche l’ultima storia.

Expedition: Challenger coinvolge un investigatore privato, una donna che ha perso un caro amico e una misteriosa valle naturale piena di mostri antichi. I giocatori devono trovare il Professor Challenge e l’amico perduto entro il tempo prestabilito.