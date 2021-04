eBay: nell’app arriva il riconoscimento automatico delle carte collezionabili

Avete una pila di carte di Magic: The Gathering da qualche parte a casa? Con il nuovo formato “Modern” del gioco, è probabile che voi possiate pensare di venderne qualcuna, ma di non conoscerne il reale valore o di non sapere se possa valere la pena di vendere proprio quelle da voi scelte. Uno dei portali di e-commerce più popolari per acquistare e vendere carte collezionabili online è eBay, ma si sa che uno dei motivi che spinge le persone a rifiutarsi di separarsi dalle proprie collezioni è che catalogare ed elencare ogni singola carta può richiedere molto tempo.

eBay, però, ha progettato e sviluppato un metodo per accelerare il processo di selezione che sfrutta la funzionalità di riconoscimento delle immagini implementata nella sua applicazione per Android e iOS. Quindi, a partire dalla fine di questo mese, sarete in grado di puntare la fotocamera del vostro telefono verso una carta Magic: The Gathering e quasi immediatamente avrete una scheda dettagliata con tutte le informazioni inerenti ad essa. A maggio, la funzionalità implementerà anche le carte di Pokémon e Yu-Gi-Oh! per continuare con altre figurini e giochi entro la fine dell’anno.

Come funziona il riconoscimento delle immagini implementato da eBay?

La società afferma che potrete, così, mettere in vendita una carta in circa la metà del tempo che ci vorrebbe se lo faceste manualmente tramite lo stesso sito di e-commerce. Si inizia creando un elenco e utilizzando una barra di ricerca per digitare il nome del gioco da cui proviene la carta. A quel punto l’applicazione chiederà di toccare lo schermo per puntare la fotocamera verso la carta e a quel punto verrà visualizzato un elenco di possibili corrispondenze.

L’applicazione, automaticamente, riempirà lo schermo con un elenco con dettagli come il nome della carta, il set da cui proviene, il suo tipo, rarità e altro. Spetta quindi a voi aggiungere foto, descriverne le condizioni e infine decidere un prezzo. Se non siete nel giro di vendite e acquisto di carte collezionabili, questa nuova funzionalità potrebbe sembrarvi inutile, ma vi basta sapere che nell’ultimo anno, le persone hanno realizzato più di 41 milioni di nuovi elenchi di carte su eBay, con circa 119 aggiunte ogni minuto.

