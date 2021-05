eBay vieta hentai, anime sexy, manga e alcuni modelli bishoujo

eBay ha annunciato che chiuderà la sezione “solo per adulti” e che vieterà la vendita di videogiochi con contenuti sessualmente espliciti e di tutti quei prodotti di natura sessuale che non rispettano le nuove politiche adottate dall’azienda. Le nuove regole quindi potrebbero bannare dalla piattaforma anche manga di genere hentai, yaoi e modelli di figure bishoujo esplicite. Ma vediamo più nel dettaglio queste nuove regole.

eBay: la nuova politica aziendale

Nella nuova “Politica sugli articoli per adulti” pubblicata sul sito ufficiale di eBay, il gigante dell’e-commerce ha dichiarato che saranno banditi tutti quei contenuti che contengono nudità, che fanno esibizione di attività sessuali o anche solo abiti succinti. Sono quindi inclusi film, anime e libri, manga, fumetti e riviste con contenuti sessualmente espliciti, la cui vendita non sarà più consentita sulla piattaforma. Inoltre, saranno vietati anche gli articoli contenenti nudità e persino gli indumenti trasparenti o molto stretti e che mostrano i genitali umani, o il capezzolo e l’areola del seno femminile.

Tutti gli articoli per adulti ammessi dovranno seguire queste nuove linee guida.

Le regole sono meno chiare riguardo agli oggetti da collezione come i modelli e le statue bishoujo. Arte e oggetti da collezione sono ammessi, ma non devono avere pose sessualmente suggestive. Tutti noi abbiamo ben presente alcuni modelli di figure bishoujo, in cui le protagoniste indossano abiti succinti o solo la biancherie intima o il costume da bagno, quindi, se abbiamo letto bene regole, questi modelli da collezione non potranno essere messi in vendita.

I sex toys, a condizione che l’imballaggio sia appropriato o non presenti alcuna fotografia, sono consentiti, e ci sono alcune eccezioni per le riviste Playboy, Playgirl, Mayfair e Penthouse.

eBay non è stato il solo a cambiare la propria politica aziendale. Altre piattaforme, come Facebook e Instagram hanno cercato di distanziarsi dai contenuti sessualmente espliciti. In particolare, il 20 dicembre 2020, Instagram ha aggiornato le sue condizioni d’uso in modo da vietare alle lavoratrici del sesso di farsi pubblicità tramite la piattaforma. Ciò ha portato ad un aggiornamento della trasparenza dei dati, all’applicazione di regole più severe in termini di sospensione degli account, e all’indicazione ancora più esplicita della definizione di un contenuto sessualmente suggestivo e di adescamento (che esisteva già in precedenza).

Ritornando ad eBay, la nuova politica aziendale stila anche delle conseguenze ben precise per chi non si attiene alle nuove regole, tra cui ad esempio: terminare o annullare in modo amministrativo le inserzioni, nascondere o retrocedere tutte le inserzioni dai risultati di ricerca, abbassare la valutazione del venditore, restrizioni su acquisti e/o vendite e sospensione dell’account.

Questo è un duro colpo per chiunque voglia vendere o comprare manga hentai, yaoi o per i collezionisti, ma quello che lascia più basiti è il fatto che la nuova politica aziendale consenta ancora la vendita di prodotti discutibili, come le uniformi delle SS naziste e le magliette anti-vax.

In ogni caso, se siete degli amanti delle dolci storie d’amore shounen-ai, vi consigliamo l’acquisto di Blue summer box, disponibile su Amazon.