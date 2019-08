Eberron: Rising from the Last War sarà pubblicato il 19 novembre 2019

Annunciata la data di pubblicazione di Eberron: Rising from the Last War, il nuovo supplemento di D&D.

Wizards of the Coast ha finalmente annunciato la data di uscita di Eberron: Rising from the Last War, l’attesissimo supplemento dedicato ad Eberron per la sua 5ª edizione di Dungeons & Dragons. Eberron: Rising from the Last War sarà un manuale in formato cartonato, che coprirà tutti gli aspetti di questa ambientazione, come classi, razze e meccaniche peculiari.

La pubblicazione di questo volume è stata infatti un processo lungo e delicato, che ha richiesto ai suoi autori molto impegno, per tradurre gli aspetti che rendono Eberron una delle ambientazioni più amate.

Questo manuale infatti verrà dato alle stampe in seguito alla pubblicazione in formato digitale di Wayfinder’s Guide to Eberron e diversi unearthed arcana. Wayfinder’s Guide to Eberron è stato pubblicato per accontentare i molti fan di questa ambientazione, che chiedevano a gran voce una conversione dei contenuti alla 5ª edizione. Questo primo supplemento era infatti considerato effettivamente materiale ufficiale, valido nel circuito del gioco organizzato, ma avrebbe beneficiato di una pubblicazione definitiva soltanto nel momento in cui gli sviluppatori sarebbero stati soddisfatti di tutte le modifiche apportate.

Eberron sarà una ambientazione fantasy dal taglio moderno, in grado di fondere magia e tecnologia e il cui tono delle avventure unirà lo stile noir a elementi roboanti e sopra le righe tipiche del genere cappa e spada.

Il libro conterrà le informazioni necessarie per integrare correttamente le razze classiche di D&D (tra cui anche goblin, bugbear, hobgoblin e orchi) e adatterà alla 5ª edizione le quattro razze originali: Warforged, Changelings, Kalashtar e Shifters.

Tra le meccaniche che verranno introdotte ci saranno i Marchi del Drago (Dragonmarks), dei marchi di natura magica in grado di conferire ai personaggi alcuni poteri particolari e l’introduzione del Mecenate (group patron), un nuovo background riservato all’intero party.

Il manuale dedicherà spazio alla geografia di questo mondo, concentrandosi sui luoghi più caratteristici come Sharn, la Città delle Torri, metropoli cosmopolita dove all’ombra dei suoi grattacieli convergono profughi in fuga dalla guerra o semplicemente avventurieri inesperti in cerca di fortuna.

Se la presenza di grattacieli vi ha fatto alzare un sopracciglio sappiate che questo non sarà l’elemento più moderno che troverete in questo mondo, perché Eberron il livello tecnologico del mondo sarà davvero avanzato e questo grazie all’utilizzo massivo della magia, che ha permesso l’invenzione di meraviglie quali aeronavi e ferrovia.

A rendere possibile tutto questo sarà la classe dell’Artefice, che finalmente troverà la sua incarnazione definitiva dopo i numerosi playtest. Questa classe, specifica di questa ambientazione, sarà in grado di utilizzare la magia per creare invenzioni, creare oggetti magici e potenziare gli equipaggiamenti.

Esattamente come per i precedenti supplementi anche Eberron: Rising from the Last War sarà un manuale dedicato ad una campagna di gioco, ambientata nelle pericolose Mournland (Terre del Lutto) ovvero quel che rimane della nazione nota come Cyre. Questo territorio durante l’ultima grande guerra fu investito da una misteriosa calamità magica in grado di cancellare ogni forma di vita, trasformandolo in una terra morta in cui si nascondono pericoli e misteri terribili.

Eberron: Rising from the Last War sarà messo in commercio a partire dal 19 novembre 2019 in formato cartonato. Il manuale sarà pubblicato in due edizioni, una standard con illustrazione di Ben Oliver e una alternate illustrata da Vance Kelly. Entrambe le edizioni avranno un costo di 49,95$.