Direttamente dall’Emerald City Comic Con 2020 (ECCC 2020) , arrivano anche in Italia le Funko POP! della fiera americana, tutte con lo speciale bollino “Funko 2020 Spring Collection Limited Edition Exclusive“. Non sappiamo ancora dirvi il valore di mercato di queste nuove esclusive, ma se siete collezionisti, di certo non potete farvele sfuggire! Eccovi la lista delle Funko POP! dell’Emerald City Comic Con 2020 acquistabili attualmente online.

Vediamo insieme quali sono e dove acquistarle:

ECCC 2020 – Toad Vinyl Figur 443

Il perfido mutante dalla lingua lunga (in tutti i sensi) Toad è la prima delle esclusive dell’Emerald Comics Comic Con! Apparso anche nel film degli X-Men, lo scagnozzo di Magneto non può mancare nella vostra collezione!

DC Heroes ECCC 2020 – Zatanna Vinyl Figur 316

Anche la conturbante Zatanna è diventata una Funko POP! Se state collezionando tutti gli eroi dell’universo DC, non potete perdervi uno dei membri di vecchia data della Justice League. Non alevetaf erappacs (“Non fatevela scappare”)!

ECCC 2020 – Green Troll Vinyl Figur 07

Ve li ricordate i Trolls, quegli strani pupazzetti dai capelli multicolori? Anche loro entrano a far parte della famiglia Funko con questa POP! in edizione limitata!

La trovate QUI.

Z – ECCC 2020 – Perfect Cell (GITD) Vinyl Figur 759

L’essere perfetto di Dragon Ball Z è tra noi! Perfect Cell, in questa edizione limitata, ha un’ulteriore caratteristica: si illumina al buio! Non lasciatevi intimorire dalla sua aura fortissima e aggiungetelo alla vostra collezione!

ECCC 2020 – Nymphadora Tonks Vinyl Figur 107

Uno dei personaggi più amati dell’universo di Harry Potter è pronto per essere acquistato! Sarebbe un peccato lasciare la mutaforma Nymphadora Tonks sullo scaffale…

Speed Racer ECCC 2020 – Speed Racer with Trophy Vinyl Figur 754

Le sorelle Wachowski hanno creato, oltre all’universo di Matrix, anche il film di Speedracer. Ecco il suo protagonista omonimo in tutto il suo splendore!

ECCC 2020 – Mushu Riding Panda (POP Rides) Vinyl Figur 77

“Che c’è, soldato? Non hai mai visto un “Pandarmato”?”. L’esilarante Mushu mentre è “a cavallo” di un panda non può mancare nella vostra collezione Disney!