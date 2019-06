Ecco come ricevere il castello di Grayskull in Mega Construx un mese prima

Il set Mega Construx Castle Greyskull è prenotabile da Walmart al prezzo di 249.99 dollari (spedizione gratuita).

Chi circa 40 anni fa amava alla follia He-Man e Dominatori dell’Universo non potrà non ricordare il famoso Castello di Grayskull. Bene, questo è pronto a ritornare in versione Mega Construx, nel Master of the Universe Castle Grayskull set: con circa 3600 pezzi e dettagli come le armi, un ascensore e un ponte levatoio, il set presenta anche 6 minifigure, ovvero He-Man, Skeletor, Man-at-Arms, Teela, Beast Man e the Sorceress.

Il set Mega Construx Castle Greyskull è prenotabile attualmente sono all’estero da Walmart al prezzo di 249.99 dollari. Naturalmente non sarà l’unico negozio dove acquistarlo: anche Amazon e Entertainment Earth lo riceveranno, ma con un mese di ritardo (a causa di un contratto di esclusiva temporanea). Quindi, se volete metterci le mani sopra fin da oggi, dovrete puntare a Walmart, altrimenti a fine giugno potrete acquistarlo da altri vendor magari più accessibili.

Per chi non conoscesse il brand, Mega Construx è un formato di blocchi della Mattel adatto sia ad adulti che a bambini: molto simili ai LEGO, le forme delle figure dei Mega Construx però sono più realistiche (e meno blocchettose). Ecco la descrizione del set:

Il Castello di Grayskull è stato costruito per proteggere un potere sconosciuto – e ora puoi proteggerlo anche tu! Scopri tutti i misteri di Grayskull costruendo con più di 3600 blocchi il castello, autentico nella forma e in ogni dettaglio. Grayskull rivela quindi armi di ogni tipo, una stanza del trono con sorprese, un ascensore funzionante e un ponte levatoio apribile. Sono presenti infine anche le micro action figure di He-Man, Skeletor, Man-at-Arms, Teela, Beast Man e Sorceress.

He-Man è in realtà il principe Adam, un annoiato perditempo che però nasconde la sua identità segreta di supereroe, difensore del castello di Grayskull e dei suoi segreti, e protettore di Eternia, pianeta pieno di tecnologia e magia. La sua forza deriva dalla Spada del Potere e da una formula magica ormai conosciuta in tutto il mondo. Assieme a lui c’è anche Cringer (che non compare nel set), una tigre senziente molto paurosa che sempre con questi poteri può trasformarsi in Battle-Cat, destriero coraggioso compagno combattente.