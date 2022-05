In attesa di vedere nuovamente in azione Obi-Wan Kenobi nella serie omonima a partire dal prossimo 27 maggio, i fan di Star Wars possono ingannare l’attesa grazie a Disney Plus, che ha svelato il corretto ordine cronologico di Star Wars: The Clone Wars. La serie animata ambientata durante gli eventi della Guerra dei Cloni, il conflitto che ha portato la Repubblica a divenire l’Impero (L’attacco dei cloni, La Vendetta dei Sith), fa pare del Canon, la nuova cronologia di Star Wars nata all’uscita de Il Risveglio della Forza.

Ecco come riguardare in ordine cronologico Star Wars: The Clone Wars

Al momento dell’acquisizione di LucasFilms nel 2012, Disney ha iniziato subito a lavorare sul franchise di Star Wars, dando vita non solamente a una nuova trilogia cinematografica, ma anche a una produzione di contenuti seriali, come The Mandalorian, The Book of Boba Fett o le serie animate Star Wars: Rebels e The Bad Batch.

Nata originariamente su Cartoon Network, Star Wars: The Clone Wars passò, dopo una prima versione non Canon, la nuova vita della serie animata inizià con un film animato, in cui veniva presentata anche la giovane Padawan di Anakin Skywalker, Ahsoka Tano. Dopo questo film animato, si diede vita a una serie più articolata, ambientato tra L’Attacco dei Cloni e La Vendetta dei Sith, in cui vennero mostrati momenti epocali della cronologia di Star Wars, come la guerra civile mandaloriana divenuta poi centrale in successive produzioni, da Star Wars: Rebels al recente The Mandalorian.

La produzione di contenuti legati a Star Wars: The Clone Wars ha portato alla presenza di diversi archi narrativi, con un finale uscito lo scorso anno dopo una lunga attesa. Motivo per cui, in attesa di vedere nuovamente Ben Kenobi in live action, Disney, tramite l’account Twitter ufficiale di Star Wars, ha deciso di rivelare il corretto ordine di visione di Star Wars: The Clone Wars.

Ecco l’ordine cronologico per un perfetto rewatch di Star Wars: The Clone Wars:

ordine cronologico Star Wars: The Clone Wars

