Quali sono gli anime preferiti di Elon Musk? Una domanda apparentemente complicata soprattutto se in comunione con un uomo che punta a cambiare la prospettiva di vita e dell’umanità attraverso le sue numerose attività.

Nonostante il tenore di vita non propriamente da uomo medio, il fondatore di SpaceX e Neuralink, fra le altre società, riesce a dedicare del tempo a della sana cultura pop poichè di recente, appunto, ha dichiarato i suoi anime preferiti.

Ecco gli anime preferiti di Elon Musk

In risposta ad un proprio tweet, un utente gli ha chiesto proprio quali fossero ed ecco, di getto, come ha risposto Musk:

Death Note, Evangelion, Ghost in the Shell, Spirited Away, Principessa Mononoke, Full Metal Alchemist, Your Name.

La dichiarazione è immediatamente divenuta virale e gli appassionati si sono riversati sul profilo di Musk per saperne di più relativamente il suo comparto da spettatore di anime, creando in alcuni frangenti anche momenti di conversazione (ad esempio ha aggiunto che preferisce L a Light in Death Note).

Si può affermare che l’imprenditore sia appassionato di titoli tanto mainstream quanto imprescindibili nello scibile di qualunque individuo che si approccia al medium. Partendo dal celeberrimo e riuscito Death Note, il quale fra l’altro ha scaraventato ogni confine divenendo anche un film per Netflix e non solo, abbiamo pezzi pregiati firmati Hayao Miyazaki, Hiromu Arakawa (la quale è al lavoro ad una nuova opera) e Makoto Shinkai.

