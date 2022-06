Arrivata alla terza stagione, attualmente trasmessa su Amazon Prime Video, The Boys continua a essere una delle serie TV più controverse e discusse degli ultimi anni. Per promuovere lo show sono stati presentati dei Sex Toys ispirati ai Sette e visti nel quarto episodio della terza stagione.

Ecco i Sex Toys ispirati ai Sette di The Boys

La linea di oggetti sessuali, chiamata Supe Porn, è modellata sulle apparenze dei Sette, ma non possono essere acquistabili. Sul sito è presente una dichiarazione di non responsabilità e i link riportano alle pagine social dello show, segno che si tratta soltanto di una trovata pubblicitaria.

A usare dei dildo come arma contundente è Kimiko, interpretata da Karen Fukuhara, in una sequenza brutale e comica al tempo stesso. Senza poi dimenticarsi della scena esplosiva del primo episodio della terza stagione, ispirata a una teoria dei fan in merito a Avengers: Endgame.

La serie nominata agli Emmy è basata fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer. I primi tre episodi della terza stagione hanno debuttato venerdì 3 giugno, e nuovi episodi saranno disponibili ogni venerdì, fino all’epico finale di stagione di venerdì 8 luglio.

Amazon Prime Video ha già rinnovato The Boys per una quarta stagione. Le voci di una possibile quarta stagione si susseguivano da mesi quando lo stesso Karl Urban, interprete di Billy Butcher, aveva rivelato ai microfoni di Variety di essere impegnato con le riprese dello show sino alla fine del 2022. Eric Kripke, showrunner della serie, si è detto entusiasta di poter raccontare nuove storie nel pazzo e adrenalinico universo di The Boys.

Il franchise di The Boys include anche una serie animata antologica di otto episodi, The Boys Presents: Diabolical, ora in streaming su Prime Video, oltre a Untitled Boys Spinoff, ambientato nell’unico college americano esclusivamente per supereroi adolescenti, attualmente in produzione.