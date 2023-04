Svelato il protagonista del nuovo manga di Naruto e di cosa parlerà! Alla conclusione del sondaggio internazionale che sancisce il personaggio preferito dagli appassionati come parte delle celebrazioni per il 20° anniversario dell’adattamento anime, si apprende che Minato Namikaze, il papà di Naruto e Quarto Hokage del villaggio della Foglia, è il ninja più amato al mondo con un totale di 792.257,00 voti.

Minato Namikaze

Ciò significa, in base alle regole del sondaggio NARUTOP99 annunciato nel corso del Jump Festa ’23, che Minato avrà diritto ad un manga realizzato dallo stesso Kishimoto a data da destinarsi. Inoltre l’autore, in occasione del suo messaggio di ringraziamento verso gli appassionati che si sono prestati al sondaggio, ha suggerito che la storia verterà sul segreto della tecnica di Minato. Piuttosto generico, non sappiamo quale tecnica e quali altre tematiche verranno affrontate, tuttavia l’autore ha promesso di mantenere alte le aspettative di tutti coloro i quali hanno votato il personaggio e di aver realizzato più tavole rispetto alle sue previsioni. Ecco le dichiarazioni dell’autore nel dettaglio:

Non nascondo lo stupore nel vedere Minato al primo posto in tutti i continenti e il fatto che Sakura (3° posto, ndr.) sia così amata dagli appassionati mi ha reso fiero come scrittore. A dir la verità, io tifavo per Kurama (la volpe a nove code, ndr.). Inoltre contavo di realizzare l’illustrazione con solo i primi 20 personaggi votati, ma, per il mio forte attaccamento, ho aggiunto Kurama seppur fosse al 22° posto. Pertanto ho incluso sia Kurama che Gai, quest’ultimo al 21° posto. Adesso sto lavorando al manga di Minato e mentre provo a rispettare le aspettative degli appassionati che lo hanno votato ho finito per realizzare più tavole rispetto alle mie previsioni. Spero che non vediate l’ora di scoprire la storia segreta dietro la tecnica di Minato!

Ecco l’illustrazione inedita di cui parlava l’autore con i primi 22 personaggi in classifica, ovvero: Minato Namikaze, Itachi Uchiha, Sakura Haruno, Shisui Uchiha, Kakashi Hatake, Naruto Uzumaki, Sakumo Hatake, Sasuke Uchiha, Madara Uchiha, Hinata Hyuga, Obito Uchiha, Jiraiya, Shikamaru Nara, Tobirama Senju, Gaara, Hashirama Senju, Deidara, Neji Hyuga, Sasori, Rock Lee, Gai e Kurama:

Masashi Kishimoto's new illustration featuring the top-ranked #NARUTOP99 characters is here! pic.twitter.com/lqpbTtzEoR — NARUTO OFFICIAL (@NARUTO_info_en) April 13, 2023

Ricordiamo che in occasione dei 20 anni della serie anime di Naruto, andata in onda per la prima volta nel 2002, a settembre 2023 sono previsti quattro episodi anime inediti. Cliccate qui per i dettagli.

A proposito di Naruto

Naruto è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

Le due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi. In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 393 episodi.

La leggenda di Naruto vive ancora oggi con il manga sequel ufficiale, Boruto: Naruto Next Generations serializzato dal 2016. Il sequel è disegnato da Mikio Ikemoto e scritto da Masashi Kishimoto (da novembre 2020 in sostituzione del precedente sceneggiatore, Ukyo Kodachi). In Italia è edito da Planet Manga. Il sequel, ancora, vanta una serie tv anime cui prima parte è andata in onda da aprile 2017 a marzo 2022. La seconda parte è attualmente in produzione. In Italia l’anime è visibile con sottotitoli su Crunchyroll.

Da ottobre 2022 sono in corso di serializzazione due nuovi manga di Naruto ispirati alle light novel post serializzazione del manga. Qui tutti i dettagli.