Ecco il trailer di Scuola di Sopravvivenza, la serie interattiva Netflix con Bear Grylls

Arriverà il 10 aprile la nuova serie interattiva Netflix Scuola di sopravvivenza, con protagonista Bear Grylls e 8 episodi dedicati alla sopravvivenza.

Intitolato in inglese You vs Wild (scimmiottando il titolo della serie di Bear Grylls Man vs Wild), in Italiano si chiamerà Scuola di sopravvivenza e sarà la seconda serie interattiva del catalogo Netflix. Seguendo le stesse linee della sua serie originale, anche in questa Bear Grylls dovrà affrontare pericoli e situazioni selvagge, ma stavolta sarete voi a decidere la sorte dell’avventuriero.

Scalare la montagna lateralmente o vers0 l’alto, mangiare o meno un certo tipo di animale, scegliere dove sistemarsi: queste scelte cadranno sulla vostra testa, portando a conseguenze all’interno di questa nuova fantastica serie. Nel trailer possiamo vedere alcune dinamiche di questo serial interattivo, in arrivo il 10 aprile sul catalogo italiano: si differenzierà ulteriormente dalla prima serie originale interattiva di Netflix, Bandersnatch, suddividendosi in 8 episodi, tutti disponibili fin dall’inizio

Edward Michael Brylls, in arte Bear Grylls, è un conduttore televisivo e alpinista. Reso famoso da Man vs Wild (nota in alcune zone del mondo come Ultimate Survival), ha fatto anche un programma televisivo chiamato L’Ultimo Sopravvissuto – Metropolis, dove insegna come sopravvivere in caso di pericoli non propriamente dovuti a fauna o flora.

Grylls, di origine britannica, è attualmente il più giovane scalatore dell’Everest avendo affrontato la “mitica” montagna alla età di soli 23 anni. E’ diventato famoso per la sua natura d’avventuriero e sopravvissuto facendo parlare di se grazie allo show You vs Wild che lo vede protagonista di esplorazioni in solitaria di luoghi remoti ed ameni del globo.

La sua ultima apparizione in uno show televisivo risale al 2014, quando in Bear Grylls: Celebrity Edition ha condotto sei celebrità in delle località selvagge (Zac Efron, Ben Stiller, Channing Tatum, Deion Sanders, Tom Arnold e Barack Obama).