In occasione del AnimeJapan 2023 sono state annunciate le date e i dettagli della Stagione 2 e del film anime di SpyxFamily, adattamento del manga omonimo scritto e illustrato da Tatsuya Endo attraverso le pagine di Shonen Jump+ ed edito in Italia per Planet Manga (consigliamo la lettura dell’opera, acquistate il primo volume su Amazon).

Ecco la data e dettagli della Stagione 2 e del film anime di Spy×Family

La Stagione 2 dell’anime adatterà il prosieguo della precedente serie e partirà ad ottobre 2023, mentre il film animato, intitolato Gekijoban SPYxFAMILY Code: White, narrerà una storia completamente originale mai apparsa nella fonte cartacea e arriverà nei cinema giapponesi il 22 dicembre 2023.

Il film animato è stato annunciato in occasione dello scorso Jump Festa ’23 a dicembre 2023. Oggi abbiamo una prima immagine chiave del progetto che possiamo guardare di seguito:

Locandina del film anime di SpyxFamily

Il maestro Tatsuya Endo figura tra i riconoscimenti nel ruolo di creatore originale, character designer dei personaggi inediti del film e supervisionerà la realizzazione del film. WIT Studio (prime tre stagioni de L’Attacco dei Giganti) e CloverWorks (The Promised Neverland) producono il film animato. Takashi Katagiri dirige il progetto e Ichiro Okuouchi è lo sceneggiatore. Kazuaki Shimada è il character designer e Kana Ishida si occupa di assistente nello stesso ambito. Kyoji Asano è il capo delegato alle animazioni. Kazuhiro Furuhashi supervisiona le animazioni. [K]NoW_NAME produce le musiche e Shoji Hata è il responsabile del suono.

Relativamente allo staff della Stagione 2, Kazuhiro Furuhashi dirige il progetto riprendendo il ruolo dalla precedente stagione presso gli studi di animazione citati. Takahiro Harada è l’assistente alla direzione. Ichiro Okouchi è lo sceneggiatore e fra gli assistenti al ruolo vi sono Daishiro Tanimura e Ayumu Hisao. Kazuaki Shimada è il character designer. [K]NoW_NAME produce le musiche e Shoji Hata è il responsabile del suono.

La prima stagione dell’anime ha avuto inizio il 9 aprile 2022 per un totale di 25 episodi e in Italia è stata trasmessa in contemporanea e sottotitolata per Crunchyroll. Inoltre la stessa è disponibile anche doppiata in italiano sempre per Crunchyroll da aprile 2022.

A proposito di Spy×Family

Tatsuya Endō ha iniziato la serializzazione dei capitoli di Spy×Family il 25 marzo 2019 sulla rivista digitale Shonen Jump+ della casa editrice Shueisha. La serie esce in tutto il mondo, in contemporanea alla pubblicazione dei capitoli in Giappone, in lingua inglese sull’app ufficiale Manga Plus, mentre in Italia è pubblicata dalla casa editrice Planet Manga:

Nome in codice: Twilight. Può mutare il proprio volto in un secondo. Può sventare il lancio di un missile un attimo prima dell’irreparabile. Può portare a compimento imprese impossibili. Niente però l’ha preparato alla prossima missione: trovare moglie (e figlio!) in una settimana…

Il manga ha vinto il primo posto nella categoria manga web della rivista Da Vinci di Kaodokawa e i Tsugi ni Kuru Manga Awards del servizio di streaming Niconico nell’agosto 2019.