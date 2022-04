La seconda stagione dell’anime Ultraman, adattamento del manga di Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi debutterà su Netflix in tutto il mondo il 14 aprile. Netflix e Tsuburaya Productions hanno pubblicato il video con la opening Ultraman Stagione 2.

La opening di Ultraman Stagione 2

L’anime debutterà su Netflix in tutto il mondo il 14 aprile ma il primo episodio della nuova stagione verrà proiettato in anticipo all’evento “Ultraman World Premiere and Orchestra Concert” il 10 aprile.

Nel cast abbiamo Maaya Sakamoto nel ruolo di Izumi, una giornalista e l’interesse amoroso di Kotaro Higashi. Inoltre, Junichi Suwabe dà la voce a Alien Pedanto mentre Ayane Sakura è Maya, un alieno Wadoran.

Netflix descrive così la storia:

Sono passati diversi anni dagli eventi di Ultraman , con il leggendario “Gigante della Luce” (Hikari no Kyojin) ormai un ricordo, poiché si ritiene sia tornato a casa dopo aver combattuto i numerosi alieni giganti che hanno invaso la Terra. Il figlio di Shin Hayata, Shinjiro, sembra possedere una strana abilità, ed è questa capacità, insieme alla rivelazione di suo padre di essere Ultraman, che porta Shinjiro a combattere i nuovi alieni che invadono la Terra come il nuovo Ultraman.

Qui sotto potete guardare il video che mostra sequenza di apertura dell’anime:

La prima stagione e il manga

La prima stagione di Ultraman ha debuttato in tutto il mondo su Netflix nell’aprile 2019 ed è composta da 13 episodi. La serie ha poi debuttato in televisione in Giappone il 12 aprile 2020.

Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Eden of the East, Napping Princess) e Shinji Aramaki (Appleseed, Harlock: Space Pirate, Starship Troopers: Traitor of Mars) hanno diretto la prima stagione anime. Production I.G (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Eden of the East, Napping Princess) e Sola Digital Arts (Appleseed Alpha, Starship Troopers: Invasion, Starship Troopers: Traitor of Mars) hanno prodotto l’anime in 3D CG. Nobuko Toda e Kazuma Jinnouchi hanno composto la musica.

Per quanto riguarda il manga, Ultraman è scritto da Eiichi Shimizu e disegnato da Tomohiro Shimoguchi, ed è l’adattamento della serie live-action Ultraman del 1966 della Tsuburaya Production. Pubblicato su Monthly Hero dal numero inaugurale della rivista, la serie è stata poi raccolta in 16 volumi tankōbon nel dicembre del 2020. In Italia la serie è pubblicata dalla Star Comics.