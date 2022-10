Tim Burton ha recentemente spiegato i motivi per cui, al momento non realizzerebbe un film Marvel. A quanto pare tutto ruoterebbe attorno al concetto di multiverso e alla complessa narrazione intorno a esso. Infatti il noto regista ha notato che nonostante le storie siano diverse e a volte seguano generi differenti, la natura narrativa è sempre la stessa e alquanto stereotipata e questo stona non poco con gli ideali di Burton.

Le parole di Tim Burton e di Kevin Feige

Le parole del regista a Deadline sono le seguenti:

Deve essere tutto molto omogeneo, molto consolidato e lineare. C’è meno spazio per diverse tipologie di idee. Al momento posso occuparmi di un solo universo, non posso occuparmi di un multiverso.

Recentemente, comunque, Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, ha parlato con MTV News proprio di questo aspetto spiegando come ci sia una grande differenze nella Fase 4 rispetto alle precedenti Fasi. Finora, innanzitutto, non c’è stato un grande film corale dopo Avengers: Endgame, ma si è visto come la Marvel stia cercando di abbracciare vari generi e stili cinematografici. Queste le parole di Feige:

La verità è che quando stavamo facendo la Fase 1, la Fase 2 e la Fase 3, c’erano meno progetti per i successivi anni. Erano progetti più piccoli e storie di personaggi individuali, e a quel punto sembrava appropriato, che dopo ogni due o tre anni, avremmo fatto un film sugli Avengers. Adesso le Fasi 4, 5 e 6 hanno più progetti suddivisi in meno anni, anche grazie a tutte le cose straordinarie che possiamo fare su Disney+, e inoltre possiamo ottenere personaggi da Fox, come i Fantastici Quattro e Deadpool.

Poi ha aggiunto:

I film degli Avengers dovrebbero davvero essere il tappo di una saga, che è ciò per cui abbiamo posto le basi fino a oggi così da poter dire, “Siamo attualmente nel mezzo della Saga del Multiverso, che culminerà in due film degli Avengers”.

Ricordiamo che Tim Burton è attualmente impegnato con gli ultimi appuntamenti promozionali della serie tv Netflix Mercoledì, dedicata all’omonimo personaggio della celebre famiglia Addams. La serie uscirà per il colosso dello streaming il prossimo 23 novembre e sarà composta da otto episodi. Il ruolo della protagonista è stato affidato a Jenna Ortega, mentre gli altri membri della famiglia Addams sono stati dati a Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams) e Fred Armisen (Zio Fester). Il resto del cast è composto, tra gli altri, da Gwendoline Christie, Jamie McShane , Percy Hynes White, Hunter Doohan e molti altri. In Mercoledì comparirà anche Christina Ricci che ha interpretato il personaggio nello storico film uscito nel 1991.