Finalmente abbiamo la data di debutto della seconda stagione di Classroom of the Elite (Yōkoso jitsuryoku shijō shugi no kyōshitsu) adattamento della serie di light novel scritta da Syougo Kinugasa e illustrata da Shunsaku Tomose. La seconda attesissima stagione dell’anime debutterà il 4 luglio alle 18:00 in Giappone! Non solo perché Classroom of the Elite II, insieme a Harem in the Labyrinth of Another World e YUREI DECO, saranno trasmessi in simulcast su Crunchyroll durante la stagione estiva del 2022!

Classroom of the Elite: la prima stagione

Classroom of the Elite (Yōkoso jitsuryoku shijō shugi no kyōshitsu) nasce come una serie di light novel scritta da Syougo Kinugasa e illustrata da Shunsaku Tomose, edita da Media Factory, sotto l’etichetta MF Bunko J, da maggio 2015. Dalla serie è stato tratto anche un adattamento manga, illustrato da Yuyu Ichino che ha iniziato a venire serializzato sulla rivista Monthly Comic Alive di Media Factory il 27 gennaio 2016. È stato raccolto in undici volumi tankōbon a partire dal 23 giugno 2021. Sia la light novel che il manga rimangono inediti in Italia, al contrario dell’adattamento anime, trasmesso in Giappone tra il 12 luglio e il 27 settembre 2017 e nel nostro Paese in simulcast da Crunchyroll con i sottotitoli in lingua italiana.

Seiji Kishi e Hiroyuki Hashimoto hanno diretto l’anime a Lerche. Aoi Akashiro ha curato la composizione della serie, mentre Kazuaki Morita ha disegnato i personaggi. Le sigle di apertura e chiusura sono rispettivamente Caste Room eseguita da Zaq e Beautiful Soldier di Minami.

Questa la sinossi:

Agli studenti della prestigiosa Tokyo Metropolitan Advanced Nurturing High School viene data una notevole libertà – se riescono a vincere, barattare o risparmiare abbastanza punti per farsi strada nei ranghi! Ayanokoji Kiyotaka è atterrato in fondo nella disprezzata Classe D, dove incontra Horikita Suzune, che è determinato a salire la scala fino alla Classe A. Possono battere il sistema in una scuola dove la competizione spietata è il nome del gioco?

Vi ricordiamo che è in fase di produzione una terza stagione dell’anime, prevista per il 2023.