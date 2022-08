Il manga Children of the Whales (Kujira no Kora wa Sajō ni Utau), scritto e disegnato da Abi Umeda, in corso di pubblicazione nel nostro Paese grazie alla casa editrice Star Comics, terminerà con i 23esimo volume. A dare l’annuncio il numero di settembre della rivista Monthly Mystery Bonita di Akita Shoten. Il 22° volume del manga uscirà il 16 agosto.

Il manga Children of the Whales e il suo adattamento anime

Il manga Children of the Whales è scritto e disegnato da Abi Umeda e ha iniziato la serializzazione sulla rivista Monthly Mystery Bonita di Akita Shoten il 6 giugno 2013. Il manga è entrato nella sua fase finale il 5 febbraio 2021 mentre il primo volume tankōbon è stato pubblicato il 16 dicembre 2013.

In Italia è edito dalla Star Comics che ne descrive così la trama:

Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la “thymia”, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve…

Il giovane Chakuro è destinato, come tutti gli abitanti della Balena, a trascorrere la propria esistenza in quel luogo isolato dal resto del mondo. Un giorno però, finito sul relitto di un’altra isola fluttuante, incontra una enigmatica ragazza…

Il volume 1 di Children of the Whales gode anche di una meravigliosa variant cover ad opera del talentuoso artista Paolo Barbieri. Davvero imperdibile per ogni amante del fantasy!

Il manga ha ispirato un adattamento anime che è stato presentato in anteprima nell’ottobre 2017 e Netflix lo ha trasmesso in tutto il mondo nel 2018. L’anime è stato prodotto da J.C.Staff e diretto da Kyōhei Ishiguro. La composizione della serie è stata affidata a Michiko Yokote, mentre la colonna sonora è stata composta da Hiroaki Tsutsumi. L’anime ha avuto anche due OVA usciti a gennaio e a marzo 2018.