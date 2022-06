Netflix durante la sua Geeked Week ha annunciato che la seconda stagione di Barbarians, la serie ambientata al tempo dell’Impero Romano, esordirà nel corso dell’autunno 2022. Al momento non è stata fornita una data ufficiale ma nel frattempo i fan possono avere un assaggio dei nuovi episodi nel teaser trailer pubblicato dallo streamer.

Il teaser trailer della seconda stagione di Barbarians

Barbarians si svolge durante l’occupazione romana della Magna Germania nel 9 d.C., quando le tribù germaniche si unirono per fermare l’avanzata dell’Impero. Per quanto la collocazione storica sia reale, il racconto è in gran parte fittizio. Una vicenda incredibilmente avvincente che conduce alla leggendaria Battaglia della Foresta di Teutoburgo, che cambia il corso della storia.

La seconda stagione sarà composta da altri sei episodi della durata di 45 minuti. Stefan Ruzowitzky, attore e showrunner, dirigerà i primi tre episodi e il finale della seconda stagione di Barbarians.

Questa una breve sinossi:

Dopo che la Battaglia di Varus è stata combattuta, confidavamo davvero nella possibilità di continuare l’emozionante storia attorno ad Arminius, Thusnelda e Folkwin. Ora siamo ancora più felici di inviare i nostri eroi in un altro viaggio avventuroso di amore, amicizia e tradimento. Avventure che non potrebbero essere più emozionanti ed eccitanti.

Qualche tempo fa lo showrunner Stefan Ruzowitzky aveva preannunciato che la seconda stagione avrebbe avuto una trama più ricca grazie alle tante new entry:

Sono davvero felice di far parte della continuazione di questa grande serie e non vedo l’ora di collaborare con l’intero team davanti e dietro la telecamera. Siamo riusciti a conquistare altri grandi attori e attrici sui cui personaggi arricchiscono ancora di più la densità narrativa di Barbari.

Per quanto riguarda il cast tornano i protagonisti Jeanne Goursaud, Laurence Rupp e David Schütter, insieme ai nuovi arrivati Daniel Donskoy, Murathan Muslu, Cynthia Micas, Katharina Heyer e agli italiani Giovanni Carta e Alessandro Fella.

Qui sotto potete guardare il teaser trailer della seconda stagione di Barbarians: