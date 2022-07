La prima parte della serie animata Bastard!!, adattamento del manga Bastard!! L’oscuro dio distruttore, manga di target shōnen/seinen scritto e illustrato da Kazushi Hagiwara, la cui pubblicazione è iniziata nel 1998, ma che attualmente non viene più pubblicato con regolarità, ha debuttato su Netflix il 29 giugno con i primi 13 episodi e potete leggere la nostra recensione a questo articolo! Lo staff dell’anime ha finalmente annunciato quando potremo vedere seconda parte del reboot di Bastard!!, composta dagli episodi 14-24. La seconda parte debutterà su Netflix il 15 settembre.

Il reboot di Bastard!!

Takaharu Ozaki (Goblin Slayer) sta dirigendo Bastard!! – L’oscuro dio distruttore alla LIDEN FILMS. Yousuke Kuroda (My Hero Academia, Mobile Suit Gundam 00) è responsabile della composizione della serie. Sayaka Ono (CROSS ANGE Rondo of Angel and Dragon) sta disegnando i personaggi. Yasunori Ebi (Naruto) è il direttore del suono. Yasuharu Takanashi (Naruto Shippūden, Fairy Tail) sta componendo la musica.

Nel cast troviamo Yoshitsugu Matsuoka come Lars, Ari Ozawa come Sen Ari, Shizuka Itou come Kai Harn e Takehito Koyasu come Di-Amon. Questi si uniscono a Kishō Taniyama nel ruolo del protagonista Dark Schneider, Tomori Kusunoki nel ruolo di Tia Noto Yoko, Hiroki Yasumoto è Gara, mentre Yōko Hikasa è di Arshes Nei.

Questa la sinossi: