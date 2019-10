Star Wars Black Series di Hasbro: la lista completa!

Durante il Triple Force Friday, l'evento di Disney e Lucasfilm, sono state annunciate le action figures della Black Series, che comprendono personaggi provenienti dal film Star Wars: L'ascesa Di Skywalker, dalla serie The Mandalorian e dal gioco Jedi: Fallen Order, ma anche diversi accessori e armi giocattolo.

Durante il Triple Force Friday, l’evento di Disney e Lucasfilm tenutosi qualche settimana fa, sono state annunciate le action figures della Black Series, che comprendono personaggi provenienti dal film Star Wars: L’ascesa Di Skywalker, dalla serie The Mandalorian e dal gioco Jedi: Fallen Order, ma anche diversi accessori e armi giocattolo. Eccovi la lista completa di tutto quello che arriverà sugli scaffali dei negozi e negli store online a breve!

SUPREME LEADER KYLO REN

Star Wars: The Black Series Kylo Ren da 6 Pollici (15 cm).

I fan e i collezionisti possono immaginare scene dalla galassia di STAR WARS con questa figure esclusiva del Supreme Leader Kylo Ren della Black Series, alta 15 cm, ispirata al film Star Wars: L’ascesa Di Skywalker. Il personaggio viene fornito con un accessorio e decorazioni esclusive, con quattro arti completamente articolati che lo rendono un’ottima aggiunta a qualsiasi collezione. Include il personaggio e un accessorio.

REY & D-O 2-PACK

Star Wars: The Black Series Rey & D-O2 da 6 Pollici (15 cm).

I fan e i collezionisti possono immaginare scene dalla galassia di STAR WARS con questa figure esclusiva di Rey e D-O2 della Black Series, alta 15 cm, ispirata al film Star Wars: L’ascesa Di Skywalker. Questo pacchetto comprensivo di due personaggi viene fornito con accessori e decorazioni esclusive, che lo rendono un’ottima aggiunta a qualsiasi collezione. Include il personaggio, il droide e tre accessori.

JANNAH

Star Wars: The Black Series Janna da 6 Pollici (15 cm).

I fan e i collezionisti possono immaginare scene dalla galassia di STAR WARS con questa figure esclusiva di Janna della Black Series, alta 15 cm, ispirata al film Star Wars: L’ascesa Di Skywalker. Il personaggio viene fornito con cinque accessori, dettagli esclusivi e multipli punti di articolazioni, che lo rendono un’ottima aggiunta a qualsiasi collezione. Include il personaggio e cinque accessori.

THE MANDALORIAN

Star Wars: The Black Series The Mandalorian da 6 Pollici (15 cm).

I fan e i collezionisti possono immaginare scene dalla galassia di STAR WARS con questa figure esclusiva di The Mandalorian della Black Series, alta 15 cm, ispirata alla serie TV Live action The Mandalorian, in onda su Disney+. Il personaggio viene fornito con due accessori, dettagli esclusivi e multipli punti di articolazioni, che lo rendono un’ottima aggiunta a qualsiasi collezione. Include il personaggio e due accessori.

OFFWORLD JAWA

Star Wars: The Black Series Offworld Jawa da 6 Pollici (15 cm).

I fan e i collezionisti possono immaginare scene dalla galassia di STAR WARS con questa figure esclusiva di Offworld Jawa della Black Series, alta 15 cm, ispirata alla serie TV Live action The Mandalorian, in onda su Disney+. Il personaggio viene fornito con due accessori, dettagli esclusivi e multipli punti di articolazioni, che lo rendono un’ottima aggiunta a qualsiasi collezione. Include il personaggio e due accessori.

CARA DUNE

Star Wars: The Black Series Cara Dune da 6 Pollici (15 cm).

I fan e i collezionisti possono immaginare scene dalla galassia di STAR WARS con questa figure esclusiva di Cara Dune della Black Series, alta 15 cm, ispirata alla serie TV Live action The Mandalorian, in onda su Disney+. Il personaggio viene fornito con tre accessori, dettagli esclusivi e multipli punti di articolazioni, che lo rendono un’ottima aggiunta a qualsiasi collezione. Include il personaggio e tre accessori.

CAL KESTIS

Star Wars: The Black Series Cal Kestis da 6 Pollici (15 cm).

I fan e i collezionisti possono immaginare scene dalla galassia di STAR WARS con questa figure esclusiva di Cal Kestis della Black Series, alta 15 cm, ispirata al videogioco Jedi: Fallen Order. Il personaggio viene fornito con un accessorio, dettagli esclusivi e multipli punti di articolazioni, che lo rendono un’ottima aggiunta a qualsiasi collezione. Include il personaggio, un droide e un accessorio.

SECOND SISTER INQUISITOR

Star Wars: The Black Series Second Sister Inquisitor da 6 Pollici (15 cm).

I fan e i collezionisti possono immaginare scene dalla galassia di STAR WARS con questa figure esclusiva della Second Sister Inquisitor della Black Series, alta 15 cm, ispirata al videogioco Jedi: Fallen Order. Il personaggio viene fornito con un accessorio, dettagli esclusivi e multipli punti di articolazioni, che lo rendono un’ottima aggiunta a qualsiasi collezione. Include il personaggio e un accessorio.

FIRST ORDER STORMTROOPER

Star Wars: The Black Series First Order Storm Trooper da 6 Pollici (15 cm).

I fan e i collezionisti possono immaginare scene dalla galassia di STAR WARS con questa figure esclusiva del First Order Storm Trooper della Black Series, alta 15 cm, ispirata al film Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Il personaggio viene fornito con due accessori, dettagli esclusivi e multipli punti di articolazioni, che lo rendono un’ottima aggiunta a qualsiasi collezione. Include il personaggio e due accessori.

SITH TROOPER

Star Wars: The Black Series Sith Trooper da 6 Pollici (15 cm).

I fan e i collezionisti possono immaginare scene dalla galassia di STAR WARS con questa figure esclusiva del Sith Trooper della Black Series, alta 15 cm, ispirata al film Star Wars: L’ascesa Di Skywalker. Il personaggio viene fornito con due accessori e decorazioni esclusive, con quattro arti completamente articolati che lo rendono un’ottima aggiunta a qualsiasi collezione. Include il personaggio e due accessori.

SUPREME LEADER KYLO REN FORCE FX ELITE LIGHTSABER

Star Wars: The Black Series Supreme Leader Kylo Ren Force FX Elite Lightsaber.

I Fan possono immaginarsi le più grandi battaglie come quelle di Star Wars: L’ascesa Di Skywalker, grazie alla Spada Laser del Leader Supremo Kylo Ren. L’elsa di vero metallo è basata sul design già visto nei precedenti due capitoli. 80 luci al led e suoni ispirati al film renderanno la spada laser ancora più realistica. Premi i bottoni sull’elsa per attivare l’accensione progressiva, i rumori di contatto da battaglia, effetti di luce e l’effetto del plasma instabile. Mostra con orgoglio questa spada laser grazie al supporto incluso nella confezione, con o senza la lama e mostra la moneta da collezione. Include la spada laser, il supporto e la moneta da collezione. Richiede tre batterie AA da 1.5v non incluse.

LUKE SKYWALKER BATTLE SIMULATION ELECTRONIC HELMET

Star Wars: The Black Series Luke Skywalker Battle Simulation Electronic Helmet.

Con decorazioni dettagliatissime, un design ispirato al film, imbottitura interna, luci ed effetti sonori, questa replica in scala 1:1 dell’iconico elmetto di Luke Skywalker è un’ottima aggiunta alla collezione di un fan. Luci LED sincronizzate e tre speaker creano un’immersiva simulazione di battaglia, accompagnata dai suoni del blaster e comunicazioni con R2-D2. Sposta l’interruttore dentro l’elmetto per scegliere tra una simulazione della battaglia di Yavin, pilotando un X-Wing o nella bataglia di Hoth, pilotando uno Snowspeeder. Richiede 3 batterie AAA da 1.5v, non incluse.

CARBONIZED COLLECTION

Star Wars: The Black Series Carbonized Collection.

I fan e i collezionisti possono immaginare scene dalla galassia di STAR WARS con queste figure esclusive della Carbonized Collection della Black Series, ispirate al film Star Wars: L’ascesa Di Skywalker, alla serie TV Live action The Mandalorian, in onda su Disney+ e al videogioco Jedi: Fallen Order. I personaggi sono trattati con una vernice metallica che farà spiccare la vostra collezione. I personaggi della collezione sono The Mandalorian (esclusiva dei negozi Target), la Second Sister Inquisitor (esclusiva dei negozi Game Stop), il Sith Trooper (esclusiva di Amazon) e il First Order Jet Trooper (esclusiva dei negozi Walmart).



PURGE STORMTROOPER

Star Wars: The Black Series Purge Stormtrooper da 6 Pollici (15 cm).

I fan e i collezionisti possono immaginare scene dalla galassia di STAR WARS con questa figure esclusiva del Purge Stormtrooper della Black Series, alta 15 cm, ispirata al videogioco Jedi: Fallen Order. Il personaggio viene fornito con un accessorio, dettagli esclusivi e multipli punti di articolazioni, che lo rendono un’ottima aggiunta a qualsiasi collezione. Include il personaggio e due accessori ed è un’esclusiva Gamestop.

FIRST ORDER ELITE SNOWTROOPER

Star Wars: The Black Series First Order Elite Snowtrooper da 6 Pollici (15 cm).

Ispirato all’ultima generazione di cloni d’assalto in tenuta invernale di Star Wars: L’ascesa Di Skywalker, questa figure è ottima da esporre in una collezione. Include il personaggio e due accessori ed è un’esclusiva dei negozi Target.