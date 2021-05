Eden: trailer del nuovo anime Netflix

Sbarca su Netflix la nuova miniserie fantascientifica Eden creata dal del regista di Fullmetal Alchemist Brotherhood.

Eden: tutti i dettagli sul nuovo anime

Eden è una serie composta da soli 4 episodi il cui debutto è previsto su Netflix in tutto il mondo il 27 maggio. L’anime doveva originariamente uscire l’anno scorso, ma è stato poi posticipato.

Netflix descrive così l’anime:

La prossima serie fantascientifica Eden è ambientata migliaia di anni nel futuro, dove una città conosciuta come “Eden 3” è abitata solo da robot i cui precedenti padroni sono scomparsi molto tempo fa. Durante un incarico di routine, due robot agricoli risvegliano accidentalmente una bambina umana dalla stasi mettendo in discussione tutto ciò che è stato insegnato loro a credere: che gli umani non sono altro che un antico mito proibito. Insieme, i due robot crescono segretamente la bambina in un rifugio sicuro fuori dall’Eden.

Questa la key visual:

Sul canale YouTube di Netflix è possibile guardare il trailer ufficiale sottotitolato in Italiano.

Il cast include: Marika Kōno nel ruolo di Sara, Kentaro Ito come E92, Kyoko Hikami nel ruolo di A37 e Kōichi Yamadera come Zero. Abbiamo poi Tarusuke Shingaki nei panni di S566, che Sara chiama affettuosamente “Zio Joe” e che veglia sulla bambina insieme ai due robot, Yūki Kuwahara nel ruolo di Zurich e AI Yuko Kaida nei panni di Geneve, l’assistente AI di Zero.

Eden è prodotto da Justin Leach (Ghost in the Shell – Innocence), diretto da Yasuhiro Irie (Fullmetal Alchemist: Brotherhood) presso Qubic Pictures e CGCG mentre Kimiko Ueno (Kuromajyo-san ga Toru!!, The Royal Tutor) si occupa delle sceneggiature. Toshihiro Kawamoto (Cowboy Bebop, Noragami) e Christophe Ferreira (BUTA, Napping Princess) si occupano del character design e del concept design. Clover Xie è il direttore artistico degli sfondi e Kevin Penkin (Made in Abyss, The Rising of The Shield Hero) compone la musica.

Dal 16 febbraio è iniziata la serializzazione, sulla rivista Young King Ours GH di Shonengahosha, di un adattamento manga disegnato da Tsuyoshi Isomoto.

