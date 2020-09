Edens Zero: primi dettagli e immagini dell’anime

In occasione del panel tenutosi al Tokyo Game Show (che ricordiamo si è svolto in versione completamente digitale a causa dell’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus) intitolato “Edens Zero Game and Anime Live Stream” sono stati forniti i primi dettagli dell’anime di Edens Zero, serie ispirata all’omonimo manga scritto e disegnato da Hiro Mashima.

A dispetto delle difficoltà nella lavorazione, sempre causate dal Coronavirus, è stato confermato che l’anime partirà regolarmente come previsto ad aprile 2021.

È stato reso noto anche parte dello staff che ha realizzato Edens Zero. Yuushi Suzuki (fairy Tail Stagione 3) si occuperò della regia, Mitsutaka Hirota della sceneggiatura mentre Yurika Sako (Food Wars Third Plate) sarà responsabile del character design. Ricordiamo che l’anime è prodotto da J.C. Staff (Prison School, One-Punch Man Stagione 2).

Oltre a questi primi dettagli sono state diffuse una nuova key visual e i primi character design dei protagonista Shiki, Rebecca e Happy:

Edens Zero, il manga

Edens Zero è ancora in corso di pubblicazione in Giappone su Weekly Shonen Magazine di Kodansha dove ha esordito il 27 giugno 2018; all’attivo ci sono 8 volumi – l’8° è uscito il 17 Febbraio 2020 in Giappone – mentre in Italia Edizioni Star Comics ha pubblicato il 6° volume.

Nelle intenzioni di Hiro Mashima la serie dovrebbe essere più lunga di Rave, che durò 35 volumi, ma più corta di Fairy Tail che invece arrivò a ben 63 volumi.

Eccovi la sinossi tratta da Edens Zero Vol. 1: