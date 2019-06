Edison: L’Uomo che illuminò il mondo – Mostrati trailer e locandina

Benedict Cumberbatch nei panni di Thomas Edison e Michael Shannon in quelli di George Westinghouse sono i protagonisti di Edison: l'uomo che illuminò il mondo

Non sempre supereroi: nonostante il grande successo che personaggi come quello di Dr. Strange stanno avendo nel Marvel Cinematic Universe, non si vive di soli cinecomics. Per questo motivo Benedict Cumberbatch arriva nelle vesti di Thomas Edison, inventore e imprenditore statunitense, mente geniale dietro all’invenzione della lampada a incandescenza e al fonografo, ma motore anche di rivoluzioni come l’antitrust e il sistema economico basato non solo sull’oro, ma anche sul lavoro della popolazione (sviluppato con Henry Ford).

Benedict Cumberbatch nei panni di Thomas Edison e Michael Shannon in quelli di George Westinghouse sono i protagonisti di Edison: l’uomo che illuminò il mondo. La storia della competizione epica e spietata tra i due più grandi inventori dell’era industriale per stabilire quale dei due sistemi elettrici avrebbe dominato il nuovo secolo. Sostenuto da J.P. Morgan, Edison abbaglia il mondo illuminando Manhattan, ma Westinghouse, aiutato da Nikola Tesla, riuscì ad individuare alcuni pesanti difetti nel sistema a corrente continua di Edison. Scatenando una vera “guerra della corrente”, Westinghouse e Tesla puntano tutto sul sistema a corrente alternata, una scelta rischiosa e pericolosa.

Diretto da Alfonso Gomez-Rejon (Quel Fantastico Peggior Anno della Mia Vita) e scritto dal drammaturgo Michael Mitnick (Sex Lives of our Parents), EDISON – L’uomo che illuminò il mondo annovera nel cast anche Katherine Waterston, Nicholas Hoult, Tom Holland, Matthew Macfadyen e Tuppence Middleton.

Il primo trailer del film uscì il 7 settembre del 2017: successivamente venne presentato al Toronto International Film Festival due giorni dopo, uscirà in Italia il 18 luglio 2019. Negli Stati Uniti arriverà nelle sale il 4 ottobre 2019, distribuito da 101 Studios, con il titolo “The Current War”.