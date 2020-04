Edizioni BD annuncia Something is Killing the Children

A sorpresa, con un teaser video sulla sua pagina facebook, Edizioni BD ha annunciato la pubblicazione in Italia di Something is Killing the Children ovvero la serie horror che James Tynion IV – attuale scrittore di Batman – e il disegnatore italiano Werther Dell’Edera hanno iniziato a pubblicare lo scorso anno negli USA per Boom! Studios con un ottimo riscontro di critica e pubblico e giunta all’ottavo albo.

Eccovi il teaser:

Ovviamente non sono stati forniti al momento dettagli e tempistiche della pubblicazione con il teaser, anche se è probabile che l’editore milanese pubblichi Something is Killing the Children Vol. 1 che raccoglie i primi 5 numeri della serie regolare in estate.

Eccovi una breve sinossi:

In una città addormentata nel cuore dell’America, i bambini hanno iniziato a morire in modo orribile. La polizia locale è disorientata dai brutali omicidi e ha fretta di catturare l’assassino ma si rifiuta di credere a racconti di creature impossibili che si nascondono nelle ombre e che strappano i bambini e li fanno a pezzi, soprattutto da quando gli unici che possono testimoniare tutto questo sono i bambini stessi. Potrà Erica Slaughter, una misteriosa sconosciuta che vaga in città, risolvere il loro problema? E i cittadini possono fidarsi di questa straniera? E, ancora più importante, i bambini possono fidarsi di questo adulto con i suoi segreti?

La voce che sentite nel trailer è proprio quella del disegnatore Werther Dell’Edera visto recentemente all’opera anche su Il Corvo Memento Mori e Dylan Dog/Batman, entrambi in coppia con Roberto Recchioni.

Queste invece alcune tavole tratte dall’anteprima americana:

Recentemente Edizioni BD ha dimostrato rinnovato interesse per le pubblicazioni americane portando in Italia ad esempio Stumptown di Greg Rucka di cui potete leggere la nostra recensione cliccando QUI.