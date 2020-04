Edizioni BD: anteprime gratuite di Something is Killing the Children e Once & Future

Dopo il video teaser di ieri, Edizioni BD annuncia ufficialmente oggi l’arrivo in Italia di Something is Killing The Children di James Tynion IV e Werther Dell’Edera e a sorpresa anche di un secondo titolo ovvero Once & Future di Kieron Gillen e Dan Mora.

Entrambi I titoli verranno pubblicati nel corso del 2020 in edizioni brossurate che includono i primi cinque albi di Something is Killing The Children e i primi sei di Once & Future.

Per festeggiare il doppio annuncio, Edizioni BD ha messo a disposizione i primi capitoli di entrambi i titoli sia in .pdf sul suo sito ufficiale che in formato kindle.

Per leggerli e scaricarli in formato .pdf vi basterà cliccare QUI per Something is Killing The Children

Mentre QUI per Once & Future.

Queste le dichiarazioni dell’editor di Edizioni BD, Federico Salvan:

Siamo molto orgogliosi di portare altre due amatissime serie Boom! in Italia, dopo Giant Days. Negli ultimi anni Edizioni BD si è concentrata sui progetti speciali come il Corvo: Memento Mori, le produzioni Italiane dell’etichetta Icone, gli esordi del progetto BD Next, e la bande dessinée con titoli dalla forte personalità quali Kairos, Malaterre e Negalyod. Ma è arrivato il momento di tornare sui comics firmati da grandi talenti e oggi è difficile trovarne di migliori di questi, che ci hanno conquistato fin dalle primissime pagine!

Something is Killing the Children 1

di James Tynion IV, Werther Dell’Edera

Formato 17×25, 144pp, Brossurato, Colori

Prezzo 15 €

James Tynion, nuovo sceneggiatore di Batman, e l’italiano Werther Dell’Edera (Il Corvo: Memento Mori, Le Voci dell’acqua) hanno lanciato nel 2019 questa serie action-horror con un primo

numero andato esaurito negli USA il giorno stesso dell’uscita e ristampato più volte in pochi mesi, una storia che mescola misteri alla Twin Peaks, Buffy e Supernatural. Nella cittadina di Archer’s Peak c’è qualcosa che rapisce i bambini. Pochi fanno ritorno, raccontando storie orribili a cui nessuno crede. Ma un giorno fa la sua comparsa Erica Slaughter, una donna enigmatica che dichiara di voler eliminare la minaccia mostruosa che si nasconde in città…

Once & Future 1

di Kieron Gillen, Dan Mora

Formato 17×25, 144pp, Brossurato, Colori

Prezzo 15 €

Il Ciclo Arturiano torna a vivere in un’avventura moderna e dark per mano di Kieron Gillen (The Wicked & the Divine, Young Avengers) e Dan Mora (Klaus) in questa serie campione di vendite

negli USA! Quando un gruppo di ultranazionalisti sfrutta un antico artefatto celtico per creare in Inghilterra un’utopia ariana, l’anziana cacciatrice di mostri Bridgette McGuire esce dal pensionamento per dar loro la caccia e rimettere a dormire le pericolose creature leggendarie che hanno risvegliato. Per farlo avrà bisogno però dell’aiuto del nipote Duncan, un mite professore che non ha idea di come si maneggi un’arma. Le pagine piene di azione, umorismo e magia di Once & Future lasceranno tutti i lettori senza fiato!