Edizioni BD e J-Pop – il calendario delle uscite di maggio 2020

Edizioni BD e J-POP Manga, dopo avere fermato la distribuzione di novità per tutelare le fumetterie e librerie fisiche, hanno diffuso oggi attraverso un comunicato stampa il calendario aggiornato con le uscite di maggio 2020.

6 maggio

Dallo sceneggiatore del videogioco originale, arriva Final Fantasy VII – On the way to a smile, un romanzo imperdibile per i veri fan di Final Fantasy VII! Cosa è successo ai protagonisti della saga tra la fine del mitico videogame e il lungometraggio animato Advent Children?

A grande richiesta ecco la terza e ultima stagione di Killing Stalking, webcomic che ha conquistato il mondo per la prima volta in edizione cartacea!

In uscita per Edizioni BD, Come la gente normale, di Hartley Lin: le sfide di una generazione di millennial entrata nel mondo del lavoro in un periodo di cambiamenti e rivoluzioni, che hanno massicce ripercussioni anche sugli affetti e la vita privata. Una storia graffiante e realistica che ha ricevuto il premio come miglior libro ai Doug Wright Award del 2019.

Continuano inoltre: La Regina d’Egitto – L’Occhio azzurro di Horus 2, La Fenice 3, Marginal 2, The Rising of the Shield Hero 14, The Quintessential Quintuplets 5.

13 maggio

Sui Ishida raccoglie in un nuovo volume le illustrazioni più belle provenienti da copertine, riviste e cataloghi promozionali dedicate a Tokyo Ghoul Re: e regalandoci anche un’intervista esclusiva per i lettori italiani nell’artbook ufficiale dedicato alla sua serie, Tokyo Ghoul Zakki: Re!

Sarà inoltre disponibile il romanzo d’esordio del regista di your name. e Weathering with you, l’attesissimo La Voce delle Stelle di Makoto Shinkai e si arricchisce ulteriormente la Osamushi Collection con l’inedito in Italia Il Bisturi e la Spada, ambiziosa miniserie del Tezuka più maturo, con protagonisti gli antenati dello stesso autore.

Continuano inoltre: The Promised Neverland 15, Escape Journey 2, Dead Tube 13, Hell’s Paradise 4, Act Age 2,

20 maggio

Con Lettere a me stessa – dopo la mia prima volta, l’autrice Kabi Nagata prova a dare una svolta alla sua vita. Con un serrato dialogo con se stessa, ci racconta disfatte e vittorie quotidiane: la depressione, gli effetti della fama, ma soprattutto, l’importanza di accettarsi. Arriva finalmente in libreria anche l’attesissimo L’ombra Venuta Dal Tempo, in un elegante Box da collezione. Dopo il successo de Il Mastino, Il Colore Venuto dallo Spazio, L’Abitatore del Buio e Le Montagne della Follia, il grande Gou Tanabe affronta un nuovo adattamento manga dall’opera di H.P. Lovecraft.

Tra le novità anche il ritorno del Re Non-Morto con l’attesissimo quarto romanzo di Overlord. Gli eroici uomini lucertola! Continuano inoltre: Final Fantasy Lost Stranger 5, Gundam Unicorn BD 11, Super Lovers 12, Persona 5 – 4.

27 maggio

Preziose novità ci aspettano il 27 maggio, prima fra tutte Land of the Lustrous! il manga che ha ispirato l’anime di successo, dove il mondo di un futuro lontano popolato da gemme e della loro lotta eterna contro gli abitanti della Luna!

Altra attesa novità è Dengeki Travellers di Hajime Segawa, Toshinori Okazaki in un box con i tre volumi della fulminante miniserie piena di azione e misteri dall’autore di Ga-Rei e Tokyo ESP!

Continuano inoltre: Overlord, con il numero 12, Monster Girl 13, Kakegurui 12, World’s End Harem 6.

Per l’etichetta Edizioni BD, Something is Killing the Children di James Tynion IV, Werther Dell’Edera e Once & Future di Kieron Gillen, Dan Mora, due grandi titoli pubblicati negli USA da BOOM! Studios e firmati da grandi talenti.