Edizioni Star Comics annuncia due nuovi manga

Attraverso il suo sito web ufficiale, Edizioni Star Comics ha annunciato pochi minuti fa l’arrivo in Italia di due nuovi manga indirizzati al pubblico femminile.

Si tratta di ARRIVARE A TE BANGAIHEN – UNMEI NO HITO di Karuho Shiina e SUNSET LIGHT – YUUGURE LIGHT di Maki Usami.

ARRIVARE A TE BANGAIHEN – UNMEI NO HITO di Karuho Shiina è un volume unico.

Vi sono mancati Sawako, Kazehaya e i loro amici? Dopo l’incredibile successo di Arrivare a te, uno dei manga shojo più amati degli ultimi anni, ecco a voi un volume speciale che ci riporta insieme ai nostri protagonisti attraverso quattro storie inedite, successive all’ultimo volume della serie che ci ha fatto innamorare.

SUNSET LIGHT – YUUGURE LIGHT di Maki Usami è invece una serie completa in 5 volumi.

Cosa potrebbe andare storto in una già complicata vita da liceale? Immaginate un trasferimento improvviso e tre nuove persone con cui confrontarsi ogni giorno fra le mura domestiche e…fra i banchi di scuola! A seguito di una serie di vicissitudini familiari, Chinami si trasferisce insieme a suo padre in una nuova casa, dove fa conoscenza con due ragazzi e una ragazza della stessa età, ma con i quali però non sembra riuscire a familiarizzare molto… Che piega prenderanno i rapporti fra i nostri quattro protagonisti?

Edizioni Star Comics non ha per il momento fornito date di uscita dei due titoli.

Questo doppio annuncio segue quello di ieri relativo a Mao – per tutti i dettagli cliccate QUI – e quello fatto pochi giorni fa riguardante la pubblicazione in Italia del light novel One Piece Novel A – trovate tutti i dettagli QUI.

La scorsa settimana Edizioni Star Comics sotto l’hashtag #staracasa aveva anche varato un calendario per presentare ai lettori una serie di volumi in lettura gratuita, fra cui moltissimi numeri 1 di alcuni tra i manga e fumetti più apprezzati del suo ricco catalogo. Trovate tutti i dettagli, compresi i primi titoli già disponibili, cliccando QUI.