Edizioni Star Comics mette in palio un disegno originale di Hirohiko Araki!

Edizioni Star Comics mette in palio un originale disegno del maestro Horihiko Araki al Lucca Comics. In questo articolo vi spieghiamo come partecipare!

L’evento più importante dell’anno, il Lucca Comics & Games 2019, sta per iniziare. Edizioni Star Comics, per rendere l’evento più bello e coinvolgente, ha deciso di mettere in palio un disegno originale del maestro Horihiko Araki, creatore de Le Bizzarre Avventure di JoJo.

Come già annunciato in queste giornate, Edizioni Star Comics ospiterà proprio a Lucca quel geniaccio di Araki, ed è proprio per questo motivo che l’editore ha pensato bene di realizzare un’edizione speciale di JOJOLION #1 (disponibilità limitata, 1000 copie).

Questo volume sarà impreziosita da “Sovraccoperta variant ideata e composta dal geniale designer Fabrizio Verrocchi, con un layout esclusivo ‘made in Italy’; logo Pantone fluo; pagine iniziali a colori su carta patinata; poster pieghevole interno a colori e, dulcis in fundo, un preziosissimo doodle con tanto di messaggio in italiano, scritto a mano direttamente dal maestro Hirohiko Araki in persona e dedicato a tutti i suoi fan italiani per ringraziarli del continuo sostegno“.

Gli interessati che acquisteranno una copia, durante la manifestazione, parteciperanno anche alla cosiddetta JoJoLottery, che consentirà di vincere uno dei tre disegni realizzati dal maestro Araki in persona. Di seguito, il regolamento e la modalità di partecipazione.

“Recatevi in Piazza Star Comics, mettevi in fila dove indicato dall’apposito cartello e acquistate almeno un volume di JOJOLION N. LIMITED EDITION. Ogni persona potrà acquistare massimo due volumi per volta e ritirare due biglietti al massimo. Chiunque volesse acquistare ulteriori volumi dovrà ripetere la fila. Il numero dei biglietti per partecipare alla JOJOLOTTERY sarà pari alle copie disponibili di JOJOLION N. 1 LIMITED EDITION; Per ogni volume acquistato riceverete un biglietto da compilare con i vostri dati: nome e cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, numero di cellulare e firma. Per partecipare al concorso è fondamentale compilare tutti i campi. Fate attenzione a non smarrire il biglietto, in quanto non sarà possibile richiederne uno sostitutivo; Una volta compilato il biglietto imbucatelo (senza piegarlo o danneggiarlo) nella JOJOBOX, la teca trasparente – segnalata da apposito cartello – che troverete posta all’interno dello stand. La teca si trova di fronte al bancone dove acquisterete il volume; Sarà possibile imbucare i biglietti tutti i giorni da giovedì 30 ottobre a domenica 3 novembre, ma ricordate che domenica 3 potrete farlo solo fino alle ore 16:00, orario in cui la partecipazione alla JOJOLOTTERY verrà chiusa“.

Successivamente, e precisamente alle 17.30 di domenica 3 novembre, saranno estratti i nomi dei tre vincitori, che porteranno a casa l’ambito premio.