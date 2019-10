Edizioni Star Comics a tema JoJo al Lucca Comics & Games!

Edizioni Star Comics si sta preparando in grande per il Lucca Comics, infatti ha annunciato tutto il materiale che sarà presente nel suo stand.

Mancano pochissimi giorni all’evento dell’anno, ovvero il Lucca Comics & Games 2019. Per questo motivo moltissimi editori si stanno preparando a questa grande manifestazione, e tra queste c’è Edizioni Star Comics, che ha da poco annunciato tutto il materiale presente in fiera.

Come ogni anno, Edizioni Star Comics sarà presente in fiera con tantissime novità legate al mondo de Le bizzarre avventure di JoJo. Se siete interessati a una “full immersion” nel fantastico mondo creato da Hirohiko Araki, “in Piazza Star Comics potrete acquistare lo starter pack contenente i primi 5 volumi di JOJOLION a prezzo speciale e una cartolina realizzata in esclusiva per l’evento“.

“Se invece avete già iniziato la serie e cercate i numeri più recenti, sappiate che presso il nostro stand saranno disponibili anche JOJOLION n. 18 e JOJOLION n. 19. Quest’ultimo sarà dotato della stessa speciale cartolina contenuta nello starter pack, in tiratura limitata. Infine, per non farci mancare proprio nulla, chiunque acquisterà uno o più albi legati alla serie JOJOLION avrà in omaggio un bellissimo poster e un segnalibro, fino a esaurimento scorte“.

L’editore, inoltre, ha specificato che ci sono tantissime novità, infatti “sarà disponibile IL BIZZARRO UNIVERSO DI HIROHIKO ARAKI, un lussuoso cofanetto contenente le quattro principali opere autoconclusive del Maestro in una nuovissima edizione: GORGEOUS IRENE, MAGICAL B.T, BAOH e UNDER EXECUTION UNDER JAILBREAK. I volumi saranno acquistabili anche singolarmente“.

Star Comics ha anche confermato che in Piazza Star Comics saranno presenti la prima serie de Le Bizzarre Avventure di JoJo, naturalmente chiamato PHANTOM BLOOD, in un’elegante edizione rimasterizzata. Inoltre, chi acquisterà – durante l’evento – uno o più albi di Jojonium riceverà un segnalibro della serie in omaggio, fino ad esaurimento scorte. Ma ci sarà anche la possibilità di ottenere altri regali. Di seguito, la lista dei prodotti presenti in fiera.

