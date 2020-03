Edizioni Star Comics posticipa le uscite manga di marzo!

Con un comunicato stampa da poco diffuso, Edizioni Star Comics ha annunciato che le uscite previste per le ultime due settimane di marzo sono rimandate a data da stabilire. La situazione che stiamo vivendo in questo particolare periodo storico sta mettendo in ginocchio il nostro sistema sanitario ed economico, ed è per questo motivo che tutte le società stanno subendo non pochi contraccolpi.

Come se non bastasse, l’editore conferma che al momento è davvero difficile fare delle previsioni sulle nuove date d’uscite, ma rassicura che sta monitorando giornalmente la situazione. Di conseguenza, ci saranno sicuramente nuovi dettagli.

Per rassicurare i lettori, Edizioni Star Comics ha sottolineato che tutti i suoi addetti stanno lavorando presso le proprie abitazioni, in regime di smart working, come sta accadendo da qualche giorno per moltissime società del settore (e non solo).

Insomma, non resta altro che recuperare qualche vecchia gloria nella libreria, oppure giocare a qualche classico del passato o addirittura intrattenervi ai vostri giochi da tavolo preferiti con la vostra famiglia. Seguiranno, naturalmente, aggiornamenti e vi invitiamo a continuare a seguirci.